SP v ospredju, toda Lampičeva želi visoko tudi v svetovnem pokalu

Glavni trener slovenske reprezentance Nejc Brodarje že pred odhodom na Finsko v začetku meseca povedal, da bodo v ekipi vse moči usmerili v svetovno prvenstvo v nemškem Oberstdorfu, kjer bodo odličja delili med 23. februarjem in 7. marcem 2021. Anamarija Lampičje lani na svetovnem prvenstvu v Seefeldu osvojila srebro v ekipnem sprintu skupaj s Katjo Višnar, ki pa je poleti končala športno pot. Tekače veseli, da zaenkrat v sezoni novega koronavirusa, ki je predčasno končal že prejšnjo, v nemški smučarski zvezi ne razmišljajo o tem, da bi tekmovanje odpovedali ali prestavili.

Na SP prihodnje leto bo Lampičeva v ekipnem sprintu nastopila z Evo Urevc, povratnico po poškodbi, zaradi katere je izgubila celotno prejšnjo sezono.

"Vesela sem tudi, da bo tekma v drsalni tehniki, v kateri sva obe zelo dobri. Cilj je finale in še kaj več ... Prejšnje sezone ne bom pozabila, a grem v novo s čisto glavo, brez obremenitev. Vem, da sem dobro trenirala v pripravljalnem obdobju, tekme pa bodo pokazale svoje,"je napovedala Lampičeva.

'Komaj čakam na SP'

Izpostavila je, da bosta na SP zanjo glavni tekmi sprint in ekipni sprint, poizkusila pa bo uskladiti prvenstvo in svetovni pokal. Lampičeva pa si želi tudi dobrega starta v tekmovalno leto, ter da bi bila uspešna tako v sprintih kot na razdalji. V Ruki bodo tekmovali še njen brat Janez Lampič, Urevčeva in Luka Markun.

Urevčeva po sezoni brez tekem upam, da se bo hitro vrnila tja, kjer je bila pred dvema sezonama. Ker Lampičeva vadi po svojem programu, je trenirala večinoma s fanti, skupaj z Lampičevo pa največ, kar je bilo možno. Nastop na SP skupaj z Lampičevo zanjo ne bo breme, ampak dodatna motivacija.

"Naredili bova največ, kar bo mogoče, v prosti tehniki sem boljša kot v klasični, tudi Anamarija je vrhunska v prosti in komaj čakam na SP,"pravi.

Prva sezona brez Fabjanove in Višnarjeve

Janez Lampič je priznal, da na razdaljah ni konkurenčen in vse stavi na sprint. Po Brodarjevih besedah so treningi pokazali, da lahko realno računa na stalno osvajanje točk svetovnega pokala. Luka Markun pa bo prvič v celoti sezono opravil v svetovnem pokalu. Brodar meni, da bo prva naloga, da napravi preskok v glavi in se pripravi na nastope v svetovni konkurenci. Ta bo prvič po dolgih letih brez bronaste olimpijke iz Sočija 2014 Vesne Fabjan, ki je tako kot Višnarjeva poleti končala kariero, manjkal bo tudi najboljši slovenski tekač zadnjega obdobja Miha Šimenc, ker je moral na operacijo hrbta zaradi zdrsa medvretenčne ploščice.

Vse oči slovenskih ljubiteljev športa bodo tako uprte v Lampičevo, ki je po besedah Brodarja dobro formo pokazala že pred odhodom na Finsko. V prejšnji sezoni so zadnje tekme svetovnega pokala v Kanadi in ZDA bile odpovedane, zaradi česar Lampičeva ni imela priložnosti, da bi morebiti z zanj ugodnim razpletom nasledila svojo vzornico Petro Majdič na mestu dobitnic malega kristalnega globusa v sprintih. Letos upa na novo priložnost. Za letošnjo sezono je Lampičeva ostala brez nekaj tujih tekmic. Norvežanka Astrid Uhrenhodlt Jacobsen, olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja, je končala športno pot. Švedinja Stina Nilssonpa je že konec marca potrdila, da zapušča karavano smučarskega teka. Olimpijska prvakinja iz Pjongčanga v sprintu se je preselila v biatlonske vode.

Johaugova še naprej št. 1?

Veliki globus sta v zadnji sezoni osvojila Norvežanka Therese Johaug, Lampičeva je bila skupno 12., pri moških pa Rus Aleksander Bolšunov. Šimenc je končal na 53. mestu, Lampič pa je osvojil 11 točk in je bil 124. V sprinterskem seštevku je bila po zelo napetem in izenačenem boju najboljša Švedinja Linn Svahn(509 točk) pred rojakinjo Jonno Sundling(486) in Lampičevo (472). Omenjene naj bi bile po pričakovanju v ospredju tudi v tej zimi, a je zaradi posebnih okoliščin za priprave v času pandemije ter možni osredotočenosti zgolj na novoletno turnejo ter SP težko napovedovati končni razplet. Športniki in potem tudi reprezentance so trenirali več ali manj ločeno.

Lampičeva je slikovito povedala, da je formo tekmic pred odhodom na Finsko povečini spremljala po družbenih omrežjih. Poleg prevladujočih predstavnikov Norveške v tej športni panogi bodo gotovo pri vrhu Rusinje na čelu z Natalijo Neprjajevo, lani skupno tretje, ter šeste s seštevka Američanka Jessica Diggins. Tu je še močna finska vrsta, za Bolšunovim in štirimi Norvežani je skupno šesto mesto v minuli zimi zabeležil Finec Livo Niskanen.