Špela Rogelj v vlogi kontrolorke opreme

"Če sem iskrena, vse do zadnje tekme v Oberhofu nisem bila prepričana, ali je čas za slovo ali ne," je dejala 27-letnica, ki je zadnjo tekmo sezone končala na šestem mestu in je vse do konca kariere skakala na visoki ravni. "Toda po drugi strani sem si vedno želela končati kariero na vrhuncu," je dodala Ljubljančanka.

Slovenka bo še vedno ostala vpletena v smučarske skoke, saj bo na tekmah za celinski pokal in pokal Fis opravljala vlogo kontrolorke opreme. "Možnost za to delo so mi ponudili že v Oberhofu. Ker je težko z danes na jutri kar presekati in se posloviti od skokov, sem po nekaj pogovorih sprejela ponudbo," pravi Rogeljeva, ki se lahko pohvali kot prva slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal.