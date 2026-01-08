Naslovnica
Zimski športi

'Spočita sem in željna novih izzivov'

Salzburg, 08. 01. 2026 11.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Ilka Štuhec

Slovenska smukaška šampionka Ilka Štuhec s pozitivno naravnanostjo pričakuje januarski del ženskih tekmovanj v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Specialistke za hitri disciplini so v Avstriji, kjer jih konec tedne v Altenmarkt-Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom. Štuhec z novo vzbujenimi občutki meri visoko.

Petintridesetletnica je znova zadovoljna s svojim smučanjem. Razlog za optimizem je navdušujoč decembrski konec tedna v Savojskih Alpah, ko je bila v Val d'Iseru celo povsem blizu stopničkam. Na smuku so jo zgolj štiri stotinke sekunde ločile od delitve tretjega mesta z ameriško veteranko Lindsey Vonn. Dan kasneje je s sedmim mestom odpeljala svoj najboljši superveleslalom v zadnjih sedmih letih.

Po Val d'Iseru je sledil božično-novoletni premor. "Obeti so dobri. V Zauchenseeju ostaja cilj dan po dan smučati dobro, kar pomeni tudi smučati hitro in uživati, tako kot sem na vseh tekmah do zdaj in verjamem, da se lahko tudi zelo dobro izide," je za slovenske medije iz Avstrije sporočila dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka Štuhec.

Praznični čas je preživela doma. V tem času je prebolela virozo. "Potrebovala sem premor, da sem se spočila in pozdravila. Pred Zauchenseejem sem trenirala praktično doma na Peci, kjer pa pogoji niso bili idealni. Smo pa vseeno naredili nekaj dobrih stvari. Kljub vsemu občutki so še vedno tu, spet vzbujeni."

Čeprav v Zauchenseeju v karieri doslej še ni stala na stopničkah, ji je proga všeč. "Je zelo raznolika, od pravzaprav vrhunskega starta s kar dobrimi pospeški športnega avtomobila in visokimi hitrostmi do šikane pred zelo strmo prelomnico, potem sledi dolga ravnina, dva velika skoka in potem ovinki v gozdu, kjer praktično skoraj ne bi bilo treba postavljati proge, ker tako ali tako samo sledi terenu," je opisala.

"Nekaj odsekov je z zelo velikimi hitrostmi, gre za zelo zabaven smuk s kar nekaj pomembnimi točkami in velikimi izzivi, kar pa že vse do zdaj dobro poznam in se veselim, da smo spet tukaj," je še dejala Mariborčanka.

Ilka Štuhec je bila na prizorišču na Solnograškem doslej dvakrat v najboljši deseterici, leta 2017 je smuk končala na petem mestu, leta 2020 pa je bila sedma. V svetovnem pokalu je doslej nabrala 22 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 11 zmag, sedem na smukih, kar je največ med Slovenci.

