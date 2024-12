Spodbudne novice: Sarrazin pri zavesti in v stabilnem stanju

Francoski mediji pišejo o spodbudno naravnanih novicah glede alpskega smučarja Cypriena Sarrazina, ki je doživel grozovit padec na smuku v Bormiu. "Je pri zavesti in v stabilnem stanju po operativnem posegu, s katerim so odstranili hematom in zmanjšali krvavitev v lobanji," med drugim sporoča pariški L'Equipe.