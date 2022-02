Šporn prepričan, da so smukači sposobni poseči po medalji

Kot je izpostavil dvakratni udeleženec olimpijskih iger, je smukaška proga v Pekingu za vse tekmovalce nova in je pred olimpijskimi igrami ni še nihče preizkusil. "Tako da se lahko veliko naredi. Se pa zelo bojim, da bo odločal veter. Jaz mislim, da je možno vse, od tega, da dobimo kolajno do tega, da ne bo nobenega rezultata," je povedal v soboto ob spremljanju uspeha smučark skakalk na velikem zaslonu ob vznožju kranjskogorskega smučišča.

Po Špornovem mnenju se je treba na smuku ne glede na razmere vreči dol. Vsi, ki so v Pekingu, so že pokazali, da znajo, je dejal. Pri tem je izpostavil Miho Hrobata, ki je bil na drugem treningu na olimpijski progi četrti. Poleg njega bosta v nedeljo ob 4. uri zjutraj po slovenskem času nastopila še Boštjan Kline in Nejc Naraločnik. Doma je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal najboljši slovenski smukač te zime Martin Čater.