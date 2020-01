Šporn: Prvih 30 sekund je 'svinjarija'!

Se je lepo vrniti v Kitzbuhel, s smučmi zapeljati na Streif?

“Že, ko sem prvič prišel, mi je bila proga zelo všeč. Bilo mi je všeč vse, kar je povezano s to tekmo vseh tekem. Po letu 2010 in uvrstitvi na oder za zmagovalce, po osvojenem 2. mestu, pa je to tekma, ki ima posebno mesto v mojem srcu. Zelo lepo se je vrniti sem, sploh, če lahko tekmovalcem slovenske ekipe, s kakšnim nasvetom, informacijo s proge, pomagam do želenih rezultatov.”

2. mesto na zloglasnem Streifu ste vknjižili ob jubilejni 70. ponovitvi pokala Hahnenkamm. Danes je 80. dogodek. Imate občutek, da je to poseben jubilej za vas?

“Nisem posebej čustven, ko je govora o tovrstnih zadevah. Iskreno nisem niti pomislil na to. Pravzaprav ste mi povedali vi, da je že 10 let od takrat. Meni je pomembno le to, da sem takrat smučal dobro, dal vse od sebe. Danes mi je pomembno le to, da grem na progo, vidim tekmovalce, doživim kuliso. To je to!”

Kako se je kot trener, s svojo pozicijo na progi, deset let po 2. mestu znova spustiti po progi?

“Dejal bi, da je izjemno pomembno, da sem bil nekoč tekmovalec. Da sem to progo v preteklosti prevozil. Danes takoj vem, kam prihajam, kaj je pomembno, na kaj je potrebno biti posebej pozoren. Ko to vidiš, lahko tekmovalcu predaš najboljšo možno informacijo. Ni prav posebej drugače, če si progo ogledaš kot trener, ali pa kot tekmovalec. Razlika je le v tem, da kot trener vidiš vse tekmovalce na določenem odseku in je drugače, kot na kameri.”

Vaš nasvet, kako ukrotiti Streif?

“Vse je v glavi. Smuk je smuk, njegova zahtevnost pa je močno odvisna od pripravljene podlage. V svetovnem pokalu lahkih smukov ni. Ko tekmovalca začne premetavati, ko pade, vidiš za kakšne sile gre, kako zelo težko je. Prvih 30 sekund je 'svinjarija', nadaljevanje pa ni nič bolj enostavno. Ampak poudarjam, razlika med tekmovalci je v glavi.”