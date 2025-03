Športni direktor Norvežanov prevzel odgovornost za goljufanje z dresi

OGLAS

V svetu smučarskih skokov po sobotni tekmi na veliki skakalnici bolj kot zmaga Domna Prevca odmeva šokantno razkritje o nešportni manipulaciji z dresi Norvežanov.

Spomnimo, v soboto so v javnost prišli videoposnetki poljskega novinarja, ki prikazujejo prirejanje dresov norveških skakalcev pod budnim očesom glavnega trenerja Magnusa Breviga. To je sprožilo protest treh držav, med drugim tudi Slovenije, ki so med tekmo na veliki skakalnici zahtevale diskvalifikacijo Norvežanov.

V kontrolnem štabu tekmovanja so resneje ukrepali po koncu tekmovanja in takrat pod drobnogled vzeli drese norveških skakalcev. Špekulacjie o dresih so tudi potrdili in Norvežane tudi diskvalificirali. Brez medalje je tako ostal pred diskvalifikacijo drugouvrščeni Marius Lindvik, dodatno mesto pa je po diskvalifikaciji Johanna Andreja Forfanga pridobil tudi Anže Lanišek.

Na škandal o goljufanju z dresi se je odzval tudi športni direktor norveške skakalne reprezentance Jan Erik Aalbu. Še dan prej je zavračal, da bi šlo za goljufanje, sedaj pa je na tiskovni konferenci vendarle priznal krivdo. "Drese smo spreminjali na načine, za katere smo vedeli, da niso dovoljeni. Kot jaz gledam na to, smo goljufali. Poskušali smo prelisičiti sistem in to je nesprejemljivo," se je s pepelom posipal Aalbu. "Razočarali smo vse, ki imajo radi smučarske skoke. Rad bi se opravičil drugim narodom, organizatorjem tekmovanja in navijačem. Tudi sam sem šokiran nad temi odkritji," je priznal Norvežan.

Športni direktor norveških skakalcev Jan Erik Aalbu je priznal goljufanje z dresi FOTO: Profimedia icon-expand