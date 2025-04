Sprejem izjemnih skakalcev in skakalk v Kopru

OGLAS

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert















































Sprejem slovenskih smučarskih skakalk in skakalcev v Luki Koper icon-picture-layer-2 1 / 25

V Luki Koper, ki je ena izmed sponzorjev slovenske reprezentance v smučarskih skokih, so ob koncu nadvse uspešne sezone danes gostili člane reprezentančne ekipe. Med njimi sta izstopala Nika in Domen Prevc, ki sta spregovorila o minuli sezoni. Slednji je med drugim tudi dejal, da se že zaveda, da se vse bolj približuje olimpijsko leto.

Robert Hrgota FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Domen Prevc je ob tem pogledal tudi na dogodke zadnjih dni in priznal, da se vsega, kar se je zgodilo, še vedno povsem ne zaveda. "Ne moreš vsega kar tako absorbirati. Pač rabiš malo časa, predvsem časa zase, da glava, um in telo dojamejo, kaj si dosegel, kaj si naredil," je strnil svoje misli o zadnjih dneh in dodal, da se mu zdi, da bo vse skupaj še nekaj časa podoživljal. Prevc je sicer ocenil, da je bilo celotno dogajanje v Planici z dosegom novega rekorda zelo dobrodošlo za celotno panogo, ki se je, kot je dejal sam, v zadnjem obdobju znašla v krču. "Vsi smo rabili nekaj takega pozitivnega in vesel sem, da sem jaz lahko tista pika na i. Da se kaj takega zgodi na domači skakalnici, je čarobno," je dejal.

Na vprašanje, ali je v Vikersundu in Planici zdaj sploh možno skočiti še dlje, je odgovoril z oceno, da veliko več rezerv po njegovem mnenju več ni. "Mogoče kak meter, dva ali tri, to je pa to," je dejal. Dodal je, da je prepričan, da bodo letalnici povečali, s čimer bosta spet pripravljeni na nove rekorde.

Domen Prevc FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Veliko pozornosti pa je požela tudi Nika Prevc, ki je minulo sezono označila za sanjsko in za veliko boljšo, kot bi si jo lahko sama na začetku sezone zamislila. Na vprašanje, ali bo v naslednji sezoni težje, saj bo morala premagati samo sebe, pa je zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala dejala, da ne. "Če se dobro poznam, vem, kaj še lahko izboljšam," je suvereno povedala.