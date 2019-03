SPREMLJAMO V ŽIVO: Peter Prevc drži drugo mesto

Po tem, ko so skakalci na sobotnem zabavnem dogodku v osrčju Kranjske Gore prevzeli svoje startne številke, se bodo v nedeljo podali še na zadnjo tekmo jubilejne, 40. sezone svetovnega pokala, ki se bo tradicionalno končala v Planici. Za konec sezone ostaja le še ena neznanka: kdo bo najboljši v točkovanju poletov in bo domov odnesel mali kristalni globus. Velikega za najboljšega v sezoni si je že pred časom prislužil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je osvojil tudi novoletno turnejo in turnejo Raw Air. Zdaj ima lepe možnosti, da v žep pospravi tudi mali globus, a ima hudega tekmeca v petkovem zmagovalcu Planice Nemcu Markusu Eisenbichlerju.

Japonsko-nemški dvoboj bo brez dvoma nova poslastica za ljubitelje dolgih poletov; ta čas je v prednosti Eisenbichler, ki ima štiri točke prednosti pred Kobajašijem. Zato pa je slednji po sobotni ekipni tekmi, ki so jo sicer dobili Poljaki, spet prevzel vodstvo v tekmovanju Planica 7. Po petih od skupno sedmih serij ima "Rjoju-san" 6,8 točke naskoka pred nemškim tekmecem na drugem mestu, tretji v seštevku je slovenski junak sezone Timi Zajc, a ima že precejšen zaostanek. Prva serija zadnje tekme to zimo je na sporedu ob 10. uri, uro pred tem pa bodo letalci lahko preizkusili lepotico bratov Gorišek.