Sprintersko zlato Roeiselandovi, Einfaltova 29.

Nastopile so tudi tri slovenske tekmovalke. Najboljša je bila 25-letna Lea Einfalt, z enim zgrešenim strelom in zaostankom 1:20,7 sekunde je bila 29. ter osvojila prve točke v karieri. Tem je bila letos že blizu s 45. mestom na sprintu v Oberhofu, tokrat pa je predvsem po zaslugi mirne roke na strelišču in devetih zadetih strelov prišla do dosežka kariere.

"Najbolj vesela bom po tekmi, ko bom tudi 100-odsotno vedela, da imam točke," je bila prva izjava Einfaltove v mešani coni, za katero je bilo po dobri polovici tekme jasno, da bo tokrat med dobitnicami točk. To je vedela tudi tekmovalka, ki pa nekako še ni povsem sprejela svoje uvrstitve.

'Dokazala, da znam dobro opraviti svojo nalogo'

"V resnici sem seveda vesela, da se mi je izšlo. Fizično in psihično sem bila dobro pripravljena ter tako v smučini kot na strelišču dokazala, da znam dobro opraviti svojo nalogo,"je nadaljevala, potem ko je tokrat zgrešila en strel v ležečem položaju, še v četrtek v štafeti je bila vsakič nenatančna po dvakrat.

"Malo sem se končno prilagodila na višino, malce bolj pa sem nastopila tudi taktično in pred streljanjem malce bolj popustila. Res je tudi, da mi je po štafeti padlo nekakšno breme z ramen in psihično sem se umirila ter fokusirala na nastop,"meni Einfaltova.

Sledila navodilom, da naj se osredotoči nase

Tekmovalka je prav tako priznala, da sezona zanjo ni bila lahka, saj je točke pričakovala že v začetku sezone, a v decembru in januarju ji ni uspelo, zato je že postajala neučakana.

"Pričakovanja sem danes skušala pustiti čim bolj pri miru. Nekako sem sledila navodilom trenerke in psihologinje, da se osredotočiš sam nase in potem pride tudi izid. To je šele moja druga biatlonska sezona, konkurenca pa tukaj nastopa že po 10, 15 let. Tako moram zdaj nastopati naprej. Skoncentrirala se bom na streljanje in tek. Na druge zadeve vpliva nimam, želja pa imam seveda visoke,"je še povedala.

Zelo blizu prvim točkam je bila tudi 20-letna Nika Vindišar, ki je s 46. mestom dosegla daleč najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Po prvem brezhibnem streljanju se je obetalo celo manjše presenečenje, po streljanju stoje pa je morala mlada slovenska reprezentantka dvakrat v kazenski krog in na koncu za točkami zaostala za 12 sekund. Leto dni starejša Nina Zadravecje bila s tremi zgrešenimi streli 78. in zgrešila tudi nedeljsko zasledovanje.

Roiseland: Težko je bilo spremljati tekmo in gledati, kako na stopa konkurenca

O kolajnah je v Anterselvi odločalo predvsem strelišče. Le četverici od več kot 100 nastopajočih je uspelo zadeti vseh deset tarč. Dosežku kariere je bila s strelsko ničlo blizu Američanka Susan Dunklee, ki pa v zadnjem krogu ni ubranila 13 sekund prednosti pred Marte Olsbu Roiseland, ki je osvojila ne le zlato kolajno, ampak svojo prvo posamično kolajno na SP sploh. Presenečenje pa je tudi druga kolajna za Češko.

"Že lani sem vedela, da imam priložnost za kolajno, a sem preveč razmišljala o kolajni in premalo o svojem nastopu. Danes pa je bilo drugače. Tukaj sem se odločila, da opravim svoje delo in se nato veselim. Je pa bilo težko v cilju, saj sem nastopila s številko 16 in težko je bilo potem spremljati tekmo in gledati, kako nastopa konkurenca. Res sem bila nervozna v cilju," je po tekmi povedala 29-letna zmagovalka, ki je že v četrtek stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra po tekmi mešanih štafet.

Domači favoritinji Lisa Vittozziin Dorothea Wierersta zgrešili po dvakrat in se uvrstili na šesto in sedmo mesto, izredno hitra Nemka Denise Herrmannje bila natančna celo trikrat in na koncu peta. Wiererjevi ostaja vsaj zadoščenjem da je vnovič prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je doslej vodilna Norvežanka Tiril Eckhoff zgrešila kar šest strelov in z 59. mestom komaj ujela zasledovanje. V nedeljo se bo razlika, ki zdaj znaša 21 točk, zanesljivo še povečala.