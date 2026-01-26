'Sramota za FIS, sramota za Oberstdorf ... ker to se ne dela!'

Po svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih ni tema debat, kdo se je veselil naslova svetovnega prvaka po štirih tekmovalnih dneh oz. komu je pripadla zmaga na ekipni tekmi. Vsi se pogovarjajo o smučeh Domna Prevca, ki so zdrsele po letalnici Heinija Klopferja, odločitvi Mednarodne smučarske zveze (FIS), da tekmovalcu ne dovoli nastopiti s tistimi, ki so mu jih dostavili na vrh letalnice. Oto Giacomelli, nekdanji direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, je zgrožen nad dogodki iz Oberstdorfa, saj je treba najprej igrati po pravilih 'fair playja'.
In vsaka tovrstna poteza je udarec za šport. Trud, da bi znova dvignili raven smučarskih skokov in poletov, s tovrstnimi dogodki zvodeni. Ko svetovnemu rekorderju, krepko vodilnemu v svetovnem pokalu (1414 točk, drugouvrščeni Rjoju Kobajaši 947 točk) in zmagovalcu novoletne turneje, zaradi 'pobeglih smuči' - za kar so krivdo pripisali najboljšemu v letošnji sezoni, četudi nihče ni videl posnetka - prepovedo skočiti v prvi seriji, prikrajšajo gledalce za izjemnost, za katero so plačali vstopnico.
Vprašanje, če zadostijo pravilom, katerih interpretacija je relativno svobodna, na kar pogosto opozarjajo sodniške ocene.
