Zimski športi

'Sramota za FIS, sramota za Oberstdorf ... ker to se ne dela!'

Ljubljana, 26. 01. 2026 14.55 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
Matic Flajšman
Oto Giacomelli in profesor Tomaž Čater

Nekdanji direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Oto Giacomelli se ne more sprijazniti z odločitvijo Mednarodne smučarske zveze. "Če se ne mislijo držati načel poštenja, bolje, da se tega ne grejo več," je stopil v bran Domnu Prevcu, ki so mu smuči zdrsele s skakalnice.

Po svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih ni tema debat, kdo se je veselil naslova svetovnega prvaka po štirih tekmovalnih dneh oz. komu je pripadla zmaga na ekipni tekmi. Vsi se pogovarjajo o smučeh Domna Prevca, ki so zdrsele po letalnici Heinija Klopferja, odločitvi Mednarodne smučarske zveze (FIS), da tekmovalcu ne dovoli nastopiti s tistimi, ki so mu jih dostavili na vrh letalnice. Oto Giacomelli, nekdanji direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, je zgrožen nad dogodki iz Oberstdorfa, saj je treba najprej igrati po pravilih 'fair playja'.

In vsaka tovrstna poteza je udarec za šport. Trud, da bi znova dvignili raven smučarskih skokov in poletov, s tovrstnimi dogodki zvodeni. Ko svetovnemu rekorderju, krepko vodilnemu v svetovnem pokalu (1414 točk, drugouvrščeni Rjoju Kobajaši 947 točk) in zmagovalcu novoletne turneje, zaradi 'pobeglih smuči' - za kar so krivdo pripisali najboljšemu v letošnji sezoni, četudi nihče ni videl posnetka - prepovedo skočiti v prvi seriji, prikrajšajo gledalce za izjemnost, za katero so plačali vstopnico.

Vprašanje, če zadostijo pravilom, katerih interpretacija je relativno svobodna, na kar pogosto opozarjajo sodniške ocene.

smučarski skoki domen prevc oto giacomelli pobegle smuči

Norvežani zgroženi: 'Če bi smuči padle sekundo kasneje ...'

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jobono
26. 01. 2026 16.18
Bravo Žaklc, najboljši strokoven komentar na to temo!
Odgovori
0 0
borjac
26. 01. 2026 16.17
Odličen , poznavalski , komentar Giacomellia.
Odgovori
+1
1 0
Endless
26. 01. 2026 16.16
Če bo Prevc na koncu prvak, kar seveda tudi bo .. bo premagal ne samo svoje sotekmovalce, ampak celo smrdljivo organizacijo, ki je obrnjena proti njemu. Švaba je živčen, to je dejstvo
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
26. 01. 2026 16.15
Tako gre to,ko se zadeve lotijo nesposobni boomerji.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
26. 01. 2026 16.15
Carine navit do konca za vse švabske izdelke .. !!!
Odgovori
+0
1 1
Prelepa Soča
26. 01. 2026 16.13
Na koncu bodo še Prevca tožili, češ, da je ogrožal Lindvika.
Odgovori
+0
1 1
Darko32
26. 01. 2026 16.11
Mislim, da je potrebno OTO- ja upoštevati, ker je res profesionalec na tem področju in mojster v tem športu. NI opravičila in PREVC je bil nesporno oškodovan.
Odgovori
+6
7 1
Perrun
26. 01. 2026 16.05
Ok, zdaj je ze en 15 povedal svoje mnenje in dobil svoj članek. Malo je to že naporno.
Odgovori
-5
3 8
Gagg
26. 01. 2026 16.10
Pogresas clanek o Doncicu?
Odgovori
+0
2 2
Perrun
26. 01. 2026 16.16
Ma ves da so res boljsi,tole slovensko cmerjenje in iskanje krivca je že prav naporno. Ja izviseli smo, skoda res, ampak tako je življenje. Jaz bi raje videl da se ne obremnjuje Prevca s tem, ker se mora osredotočit na OI. Preveč je pompa okoli tega.
Odgovori
+1
1 0
FORTUDO1
26. 01. 2026 16.02
Bravo Oto!
Odgovori
+7
8 1
enajstdvanajst1
26. 01. 2026 15.56
njegove smuči njegova napaka in kaj sedaj premlevate isto kot na nogometu ko sodnik nekaj dosodi.... sodniki pač dosodili napako in to je to.. normalno da se v sloveniji ne strinjajo isto tako bi se slovenci strinjali če bi se tozgodilo norvezanu
Odgovori
-13
2 15
JoskoP
26. 01. 2026 16.04
Njegove smuči, ki mu jih je nekdo pahnu dol je njegov problem? Bodalo!
Odgovori
+6
7 1
on30
26. 01. 2026 15.53
BRAVO ....tako se to pove !
Odgovori
+9
11 2
pojtrarara
26. 01. 2026 15.52
dajte nehati pisati. da so Domnu smuci zdrsele po letalnici, ker je to LAZ
Odgovori
+8
10 2
Greznica
26. 01. 2026 15.54
nekdo jih je z marelo v roki ruknil in z ritjo potisnil v dolino ...
Odgovori
+9
10 1
pojtrarara
26. 01. 2026 16.16
poanta je, da Domen ni imel nic s tem da so sle smuci po letalnici dol... Edino krivdo za to nosijo organizatorji... ce bi bila tam ustrezna zapora in zascita zaLetisca, ki bi morala bit ZARADI VARNOSTI VSEH, ni vazno kdo bi ruknil in podrl smuci, ostale bi na tleh zgoraj, Domen bi jih pobral in skocil z njimi. Da so sle po letalnici dol in da je Domen ostal brez njih in da so ogrozale varnost vseh na zaletiscu SO KRIVI IRGANIZATORJI.
Odgovori
0 0
korcula1
26. 01. 2026 15.39
Sem siguren da obstaja posnetek ko je šel na kontrolo
Odgovori
+15
15 0
borjac
26. 01. 2026 16.04
Posnetek je končal v bunkerju "sleparije" FIS , odstranili so Slovensko nevarnost iz letalnice , strah je lepa reč !! Ali je tisti voluntarist , ki bi moral držati smuči Domnu Prevcu že spil čaj , kajti da organizator ni sposoben GLAVNEMU akterju Svetovnega prvenstva , Svetovnemu prvaku , vodilnemu v Svetovnem pokalu .... zagotoviti normalnega poteka tekmovanja ??? sramota , Domen je imel smučke v rokah in neki "vodja " tekmovanja na vzletišču je izrekel besede "nain , nain , nain .." in pokopal Slovensko reprezentanco v borbi za medaljo , zakaj ?? zato da so drugi odnesli medaljo , ali je tisti voluntarist že spil čaj ??? ali je sploh kakšen vzrok , da komisija ni verjela PREDTEKMOVALCU , KI JE VIDEL IN POVEDAL DA JE "NEKDO" Z DEŽNIKOM PORINIL DOMNOVE SMUČKE V DOLINO , ZAKAJ MU NISO VERJELI ??? EDINEMU OČIVIDCU NISO VERJELI , ZATO DA SO LAHKO SLOVENIJO POTUNKALI.
Odgovori
+4
5 1
Wolfman
26. 01. 2026 15.35
Skakalni stolp v obersdorfu je postran zgrajen, potem pa nasloni prav smučke?
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
