'Sramota za FIS, sramota za Oberstdorf ... ker to se ne dela!'

Po svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih ni tema debat, kdo se je veselil naslova svetovnega prvaka po štirih tekmovalnih dneh oz. komu je pripadla zmaga na ekipni tekmi. Vsi se pogovarjajo o smučeh Domna Prevca , ki so zdrsele po letalnici Heinija Klopferja, odločitvi Mednarodne smučarske zveze (FIS), da tekmovalcu ne dovoli nastopiti s tistimi, ki so mu jih dostavili na vrh letalnice. Oto Giacomelli , nekdanji direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, je zgrožen nad dogodki iz Oberstdorfa, saj je treba najprej igrati po pravilih ' fair playja '.

In vsaka tovrstna poteza je udarec za šport. Trud, da bi znova dvignili raven smučarskih skokov in poletov, s tovrstnimi dogodki zvodeni. Ko svetovnemu rekorderju, krepko vodilnemu v svetovnem pokalu (1414 točk, drugouvrščeni Rjoju Kobajaši 947 točk) in zmagovalcu novoletne turneje, zaradi 'pobeglih smuči' - za kar so krivdo pripisali najboljšemu v letošnji sezoni, četudi nihče ni videl posnetka - prepovedo skočiti v prvi seriji, prikrajšajo gledalce za izjemnost, za katero so plačali vstopnico.

Vprašanje, če zadostijo pravilom, katerih interpretacija je relativno svobodna, na kar pogosto opozarjajo sodniške ocene.