Srebrni olimpijec iz Pjongčanga premagal raka in v Pekingu osvojil zlato odličje

Kanadčan Max Parrot je eden tistih športnikov, ki poosebljajo olimpijski duh. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 je namreč v deskanju prostega sloga osvojil srebrno medaljo, nato pa se spopadel z najpomembnejšo tekmo življenja, z rakom. Po zmagi nad zahrbtno boleznijo se je danes 27-letni Parrot uspešno vrnil na strmine in v Pekingu postal olimpijski prvak.

Max Parrot je v deskanju prostega sloga Kanadi priboril prvo zlato olimpijsko medaljo na letošnjih olimpijskih igrah, a s tem dosegel še mnogo več. Parrot je leta 2018 v Pjongčangu v deskanju prostega sloga po dveh padcih v finalu šele po tretjem spustu osvojil srebrno medaljo, a takrat je le redkokdo vedel zanj. Manj kot leto po uspehu kariere pa se je Kanadčanu življenje obrnilo na glavo. Decembra 2018 so mu zdravniki pri rutinskem pregledu diagnosticirali eno izmed oblik raka, Hodgkinhov limfom, zaradi česar je moral prekiniti športno kariero in se povsem posvetiti zdravljenju. Po nekaj več kot pol leta kemoterapij je oznanil, da je dobil bitko z rakom in že konec avgusta istega leta je v Oslu na tekmovanju X Games v deskarskem skoku osvojil zlato medaljo.

Ob težki bitki z rakom je Parrot posnel dokumentarni film z naslovom Life is a Gold Medal, ki je spremljal njegovo okrevanje in povratek med elito svetovnega deskanja prostega sloga. Po športnikovih besedah je film posnel, da bo"navdihnil ljudi in jim pokazal, da se je v življenju vredno boriti in premagovati ovire, ki jih življenje postavi". S predvajanjem filma kanadski deskar zbira denar za bolnike z levkemijo, ki si zdravljenja ne morajo privoščiti.

Deskanje prostega sloga ni minilo povsem brez slovenskega pridiha. Glavni sodnik tekme je bil namreč Iztok Šumatić, tehnični delegat pa Matevž Stanovnik.

Parrot se je dve leti in pol po zaključku zdravljenja udeležil olimpijskih iger v Pekingu, in čeprav so mu stavnice napovedovale četrto mesto, je konkurenco pokoril z odličnim spustom v drugem finalnem teku in z oceno 90,96 točke prehitel domačega asa in prvega favorita dogodka Yiming Suja. Njegov uspeh je dopolnil še en Kanadčan Mark McMorris, ki se je tako že na tretjih olimpijskih igrah zapored razveselil bronaste medalje in postal prvi Kanadčan, ki mu je to uspelo. Na nehvaležnem četrtem mestu je končal olimpijski prvak iz Pjongčanga Redmond Gerard.

icon-expand Su Yiming, Max Parrot in Mark McMorris FOTO: AP

Novopečeni olimpijski prvak je bil nad finalnim nastopom navdušen: "Počutim se neverjetno, uspel mi je najboljši spust v moji karieri. Odločil sem se za res težko rutino in jo izpeljal povsem čisto, tako da sem zelo ponosen nase. Ker sem osvojil zlato, mi to še toliko več pomeni." Ob tem pa je še priznal: "Nisem si želel brona ali še enega srebra, želel sem si zlato. O tem sem sanjal zadnjih nekaj mesecev in danes mi je uspelo."

Kanadsko vraževerje znova uspešno Kanadski trener Chris Witwicki je v Pekingu nadaljeval vraževerno kanadsko tradicijo in že pred kvalifikacijami pod snežno podlago deskarske proge za srečo zakopal kovanec za en kanadski dolar. Nenavadno dejanje je že obrodilo sadove, saj sta njegova tekmovalca dosegla zlato in bron.

