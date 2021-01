Sreča v nesreči za Forda: po prvih pregledih brez hujših poškodb

Tommy Fordje grdo padel po prelomnici na zastrašujoči ciljni strmini proge Chuenisbärgli. Člana elitne veleslalomske sedmerice, ki je šel na progo kot četrti, je vrglo iz ravnotežja. Smučarja je potegnilo nazaj, naredil je nenadzorovan obrat s smučmi. Brez nadzora ga je vrglo na glavo na trdo zaledenelo podlago, nato pa je zdrsel v ograjo oziroma prostor tik nad vhodom v cilj. Ford je obležal skoraj negiben.

Po Fordovem padcu so za približno pol ure prekinili tekmovanje, Američanu pa so so takoj nudili prvo pomoč.

"Bil je pri zavesti. Ko so ga naložili na helikopter, se je pogovarjal z reševalci," so zapisali pri ameriški reprezentanci, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zgolj manjše poškodbe glave in vratu

V bolnišnici so tekmovalca pregledali. Iz ameriške reprezentance so kasneje sporočili, da so na srečo Fordove poškodbe glave in vratu manjše, v padcu pa je utrpel poškodbo kolena. Kako huda je, za zdaj še ni mogoče ugotoviti.

Že v petek je Norvežan Lucas Braathen, ki je oktobra svetovni pokal za moške v Söldnu odprl s presenetljivo veleslalomsko zmago, po zdrsu doživel strašljiv zlom. Braathen je utrpel poškodbo kolena in bo moral na operacijo. Dvajsetletni Norvežan je že končal sezono. V petek je padel tudi Norvežan Atle Lie McGrath, ki si je tudi poškodoval koleno in si bo moral vzeti nekaj tednov počitka.