Srečen, ker danes hodi normalno

Danes 33-letni Boštjan Kline hodi v službo, preživlja prosti čas s soprogo Nežo, 11-letnim sinom Jako. Nekaj, kar je bilo v času aktivne športne poti misija nemogoče. Sezono so pretežno preživeli na poti, na treningih in tekmah, le ko so trenirali blizu rodnega Maribora, denimo v Obdachu (kot leta 2016 ob prvi uvrstitvi na zmagovalni oder v superveleslalomu v Hinterstoderju), ali pa na Rogli (treningi veleslaloma), se je vračal domov.

Še vedno je tisti, ki se lahko pohvali z zadnjo slovensko smukaško zmago na tekmi svetovnega pokala – bilo je 24. februarja v Kvitvjellu – , a tudi nekdo, ki je po zadnji odpeljani tekmi, bil zahtevne zdravstvene bitke. Tako zelo zahtevne, da je bil strah vsak naslednji obisk zdravnika. "Ko izveš, da obstaja možnost, da ostaneš brez noge, ni najbolj enostavno," je ob uradnem slovesu v Kranjski Gori povedal priljubljeni Boško, ki je največje uspehe dosegel pod taktirko Petra Pena in pomočnikov, danes trenerja hitrih disciplin v avstrijski ženski reprezentanci.