'Srečna bom, če bom lahko delala samo počepe ali vozila cestno kolo'

Ena najboljših in najbolj odlikovanih alpskih smučark vseh časov, specialistka za smuk in superveleslalom, je padla med olimpijskim smukom pod kultno Tofano. S smučko se je zataknila v vratcih, v padcu je utrpela kompliciran zlom goleni. Prestala je več operaciji, v kateri so ji rešili nogo. Priznala je, da ima izjemno intenziven rehabilitacijski program. "Zbudim se ob 7.30, ob 8.00 zajtrkujem, nato pa od 9.00 do 11.00 sledi rehabilitacija doma. Vzamem si kratek odmor, nekaj pojem in nato grem v hiperbarično komoro. Nato kratek počitek in trening od 17.00 do 18.30. Tuš in večerja. In tako dan za dnem, šest dni na teden. Samo nedelja je dan, ko nimam podrobnega načrta rehabilitacije, ampak seveda tudi ta dan telovadim v domači telovadnici," je povedala Lindsey Vonn na novinarski konferenci v Los Angelesu.

Lindsey Vonn je ob padcu na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo utrpela hudo poškodbo goleni, zaradi katere ji je nekaj časa grozila celo amputacija spodnjega dela leve noge. Le dva meseca pozneje neverjetno trdoživa Američanka opravlja zahtevne treninge v sklopu dolgotrajne rehabilitacije v želji, da bi nekega dne znova lahko delala počepe v telovadnici ali vozila cestno kolo. FOTO: X

Vonnova je na OI v Italijo prispela s poškodbo kolenskih križnih vezi, ki jo je utrpela na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani v Švici, tik pred začetkom iger. Nesreča na olimpijski progi, ki se je zgodila 8. februarja, 13 sekund po startu, se je izkazala za izjemno usodno. Reševalci so jo oskrbovali nekaj minut, preden so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trevisu. Tam je prestala štiri operacije in preživela teden dni, preden so jo evakuirali v ZDA. Kasneje je razkrila, da je poškodba, ki jo je povzročila nesreča, povzročila utesnitveni sindrom v poškodovani nogi, v nekem trenutku pa ji je celo grozila amputacija. Zaenkrat Američanka še ne želi napovedovati prihodnosti ali tega, ali se bo vrnila k tekmovalnemu smučanju. "Čutim, da sem trenutno tako daleč od tega, da ne razmišljam o dolgoročni prihodnosti. Tudi če bom lahko samo delala počepe v telovadnici ali vozila cestno kolo, bom srečna," je dejala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke