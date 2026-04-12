Zimski športi

'Srečna bom, če bom lahko delala samo počepe ali vozila cestno kolo'

Los Angeles, 12. 04. 2026 11.10 pred 21 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Lindsey Vonn znova trenira

Enainštiridesetletna Lindsey Vonn, ena najboljših tekmovalk v hitrih disciplinah alpskega smučanja v zgodovini, ki se je hudo poškodovala med zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo, je na novinarski konferenci priznala, da ima praktično cel teden poln aktivnosti. "Le v nedeljo nimam urnika, čeprav seveda tudi takrat treniram."

Ena najboljših in najbolj odlikovanih alpskih smučark vseh časov, specialistka za smuk in superveleslalom, je padla med olimpijskim smukom pod kultno Tofano. S smučko se je zataknila v vratcih, v padcu je utrpela kompliciran zlom goleni. Prestala je več operaciji, v kateri so ji rešili nogo. Priznala je, da ima izjemno intenziven rehabilitacijski program.

"Zbudim se ob 7.30, ob 8.00 zajtrkujem, nato pa od 9.00 do 11.00 sledi rehabilitacija doma. Vzamem si kratek odmor, nekaj pojem in nato grem v hiperbarično komoro. Nato kratek počitek in trening od 17.00 do 18.30. Tuš in večerja. In tako dan za dnem, šest dni na teden. Samo nedelja je dan, ko nimam podrobnega načrta rehabilitacije, ampak seveda tudi ta dan telovadim v domači telovadnici," je povedala Lindsey Vonn na novinarski konferenci v Los Angelesu.

Lindsey Vonn je ob padcu na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo utrpela hudo poškodbo goleni, zaradi katere ji je nekaj časa grozila celo amputacija spodnjega dela leve noge. Le dva meseca pozneje neverjetno trdoživa Američanka opravlja zahtevne treninge v sklopu dolgotrajne rehabilitacije v želji, da bi nekega dne znova lahko delala počepe v telovadnici ali vozila cestno kolo.
FOTO: X

Vonnova je na OI v Italijo prispela s poškodbo kolenskih križnih vezi, ki jo je utrpela na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani v Švici, tik pred začetkom iger. Nesreča na olimpijski progi, ki se je zgodila 8. februarja, 13 sekund po startu, se je izkazala za izjemno usodno. Reševalci so jo oskrbovali nekaj minut, preden so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Trevisu. Tam je prestala štiri operacije in preživela teden dni, preden so jo evakuirali v ZDA.

Kasneje je razkrila, da je poškodba, ki jo je povzročila nesreča, povzročila utesnitveni sindrom v poškodovani nogi, v nekem trenutku pa ji je celo grozila amputacija. Zaenkrat Američanka še ne želi napovedovati prihodnosti ali tega, ali se bo vrnila k tekmovalnemu smučanju. "Čutim, da sem trenutno tako daleč od tega, da ne razmišljam o dolgoročni prihodnosti. Tudi če bom lahko samo delala počepe v telovadnici ali vozila cestno kolo, bom srečna," je dejala.

Vonnova je prvič prekinila kariero leta 2019 po osvojenem smukaškem bronu na svetovnem prvenstvu v Areju. Štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala v alpskem smučanje se je po več kot petletnem premoru decembra 2024 vrnila na tekmovanja. Decembra lani je zmagala na smuku v St. Moritzu, januarja pa še v Zauchenseeju v Avstriji, s čimer je dosegla svojo 84. zmago v karieri v konkurenci svetovnega pokala. Več od Vonnove jih imata le sloviti Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (110).

Tridesetega januarja med tekmovanjem v težkih razmerah v Crans Montani je padla in si natrgala kolenske vezi. Tekmo so po padcu Vonnove takoj prekinili in nato odpovedali. Njen cilj je bila medalja na igrah v Italiji. Svojo edino olimpijsko zlato medaljo je osvojila leta 2010 v Vancouvru, ko je zmagala v smuku.

alpsko smučanje lindsey vonn treningi poškodba olimpijske igre

ho?emVšolo
12. 04. 2026 11.48
Noge bo že spravila v pogon, a problem bo glavo spravit k pameti.
a res1
12. 04. 2026 11.46
Kaj se bo vrnila k smučanju, če so še počepi pod vprašanjem. Tako je razbrati iz tega.
