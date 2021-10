Kopitarjev strelski niz se je končal v St. Louisu

St. Louis Blues v novi sezoni ne pozna poraza. Na ledu domače dvorane Enterprise Center so vpisali še četrto zmago v nizu, s čimer so ponovili zmagoviti začetek sezone 2017/18, ko so prav tako sezono odprli s štirimi zaporednimi zmagami "To je nekaj res posebnega, zlasti po tem, kar smo preživeli v zadnjem času," je dejal Perron. "Prekrasen večer, bilo je super. Začeli smo nekoliko počasi, ne rečem, da je bilo noro slabo, ampak nekaj minut in smo že hitro preobrnili potek." V vrstah St. Louisa je Torey Krug zbral tri točke s tremi podajami, Jake Neighbours je dosegel svoj prvi gol v ligi NHL, James Neal pa je dosegel svoj prvi gol v majici Blues. Zanesljiv je bil tudi Jordan Binnington v vratih ter zaustavil 32 strelov kraljev. Kralji so korak z gosti držali zgolj na začetku prve tretjine, ko so povedli z golom Alexa Iafalla v 12. minuti. A so že kmalu zavladali domači. Do konca uvodne tretjine je bil izid že 2:1 za St. Louis, v drugi tretjini so prejeli še tri zadetke, nato do konca še dva. Za kralje sta zadela še Dustin Brown in Carl Grundström. Zasedba iz Kalifornije je po uvodni zmagi vpisala še četrti poraz v vrsti. "Preprosto smo popustili," je dejal Iafallo. "Pogovarjali smo se o tem, dobro smo začeli, ko smo jih napadli. Poskrbeti moramo, da bomo ostali pri tem in obdržali agresivnost v napadu."