St. Louis po kazenskih strelih zmagal v Calgaryju

Junak večera je pri branilcih naslova v tekmovanju za Stanleyjev pokal, ki so zmagali prvič po treh zaporednih porazih, je bil David Perron, ki je zbral gol in podajo v rednem delu tekme, zadel pa je tudi kazenski strel.

Na edini preostali tekmi večera med Buffalo Sabres in Ottawa Senators so se zmage prav tako veselili gosti, ki so bili boljši s 5:2. Mike Reilly je po izenačenju na 2:2 dosegel gol za vodstvo po 8:48 minutah igre v zadnji tretjini, ki so jo gosti dobili s 3:0. Tyler Ennis je v tem delu k zmagi dodal gol in podajo, med strelce se je za Ottawo, ki je bila kar sedem tekem brez zmage, vpisal tudi Jean-Gabriel Pageau. Mark Borowiecki je zapečatil zmago v nebranjena vrata gostiteljev 2:06 minute pred koncem, še en gol v "prazno mrežo" je šest sekund pred koncem dodal Nikita Zajcev.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo po vikendu All-Star prvič na delu v noči iz srede na četrtek, ko bodo v Staples Centru gostili moštvo Tampe.