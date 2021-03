Štante na zadnji tekmi svetovnega pokala v žlebu osemnajsti

V kvalifikacijah zadnje letošnje tekme za svetovni pokal v snežnem žlebu je nastopilo šestindvajset deskark iz desetih držav in triintrideset deskarjev iz enajstih držav. Med deskarkami je bila najboljša svetovna prvakinja Chloe Kim (ZDA) pred Španko Queralt Castellat in še eno domačinko, Maddie Mastro. V nedeljskem finalu bodo deskale še Kanadčanka Elisabeth Hosking ter kar štiri Japonke (Sena Tomita, Haruna Matsumoto, Kurumi Imai in Mitsuki Ono).

Moške kvalifikacije so bile v znamenju povratnika v karavano, 34-letnega ameriškega zvezdnika Shauna Whitea.Trikratni olimpijski prvak v snežnem žlebu (2006, 2010, 2018) je bil v Aspnu že januarja, ko naj bi nastopil na X igrah, a je nastop v "superžlebu" na smučišču Buttermilk takrat potem izpustil. Slaba dva meseca kasneje pa se je vendarle pojavil na štartu in ni razočaral. Z oceno 91.50 je dosegel drugi rezultat kvalifikacij. Boljši je bil (94.25) samo aktualni svetovni prvak in tudi najboljši na letošnjih X igrah, Japonec Yuto Totsuka. V nedeljskem finalu bomo poleg omenjenih dveh favoritov za zmago gledali še tri domačine (Taylor Gold, Chase Blackwell, Lucas Foster) in dva Japonca (Raibu Katayama, Ikko Anai) ter tri Evropejce (Švicarja Davida Hablützla in Jana Sherrerja ter Nemca Andreja Höflicha).

Tit Štante je opravil dve dobri kvalifikacijski vožnji. Ocena za uspešnejšo drugo (53.75) je zadoščala za osemnajsto mesto. 22-letni Celjan se je tako že enajstič v karieri uvrstil med najboljšo dvajseterico na tekmah svetovnega pokala v tej najstarejši deskarski olimpijski disciplini. Najboljši (12. in 13. leta 2018 in 2019) je bil prav na prizorišču prihodnjih olimpijskih iger na Kitajskem. "Uspešen povratek Tita! Po neuspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu se je zbral in dosegel dober rezultat. S prikazanim "runom" sem zadovoljen in vesel, da mu je vendarle uspelo dokazati, da je v stiku s širšim vrhom. Kljub toplemu vremenu je bil žleb v odličnem stanju, tako da lahko pričakujemo še en lep finale. Še prej pa se bomo danes in jutri seveda posvetili snežnemu parku," je za uradno spletno stran SZS povedal trener Matevž Pristavec, ki bo v parku na predzadnji tekmi svetovnega pokala spremljal Naja Mekinca. 19-letni Ljubljančan, finalist nedavnega svetovnega prvenstva, bo nastopil kot šestindvajseti v drugi kvalifikacijski skupini. Za deset mest v jutrišnjem finalu se bo pomerilo enainšestdeset deskarjev. Seveda bodo deskala tudi dekleta. Trideseterica se bo borila za osem mest v velikem finalu.

Mladinci na svetovnem prvenstvu v Rusiji

V ruskem Krasnoyarsku so bile na sporedu kvalifikacije prve preizkušnje deskarjev prostega sloga na mladinskem svetovnem prvenstvu. V snežnem parku sta bila najboljša Japonca Yura Murase in Rikuto Watanabe. Slovenski ekipi, ki jo vodi Domen Bizjak, preboj v današnji finale dvanajsterice ni uspel. Najboljši je bil Valuk Markelj, ki je osvojil 25. mesto. Anej Herženjak je zasedel 29., Ožbe Kuhar pa 34. mesto. Naše fante naslednja preizkušnja čaka že jutri dopoldan po našem času, ko bodo na sporedu kvalifikacije skokov prostega sloga (big air).