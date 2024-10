Steen Olsen zdržal pritisk in 'osvojil' Sölden, Kranjec na koncu 6.

Drugo mesto je v tem norveškem internem spopadu pripadlo Henriku Kristoffersenu (+0,65), tretji je bil Atle Lie McGrath (+0,66). Tudi na četrtem mestu je Norvežan, Lucas Pinheiro Braathen (+0,90), ki je uprizoril sijajno vrnitev po 19-mesečni odsotnosti in po novem norveško zastavo zamenjal za zastavo domovine njegove mame - brazilsko.

Na vrhu razpredelnice uvodnega veleslaloma v Söldnu so končali trije norveški tekmovalci. Steen Olsen , ki je vodil že na prvi progi, je v finalu ubranil prvo mesto in osvojil prvo zmago na veleslalomskih tekmah svetovnega pokala.

Veleslalomski prolog 59. sezone svetovnega pokala je že takoj na začetku postregel s presenetljivim razpletom. Prvemu na startu prve vožnje, najboljšemu smučarju in veleslalomistu v pretekli sezoni Švicarju Marcu Odermattu, se je pripetila redka napaka, zašel je iz linije in se ni več mogel rešiti. Odermatt je vpisal redko ničlo.

Švicar je bil veliki favorit za tretjo zaporedno zmago na veleslalomu, s katerim se tradicionalno odpira sezona tekmovanja v smučanju na najvišji ravni. Po petletnem premoru se je v tekmovalno smučanje vrnil osemkratni skupni zmagovalec svetovnega pokala Avstrijec Marcel Hirscher, ki nastopa pod nizozemsko zastavo, saj je po mami Nizozemec. Hirscher se je kot 28. prebil v finale in na svoji prvi tekmi po vrnitvi iz upokojitve zasedel 23. mesto (+2,16).

Svetovni pokal, moški veleslalom (Sölden), končni vrstni red:

1. A. STEEN OLSEN NOR 2:09,50

2. H. KRISTOFFERSEN NOR 2:10,15

3. A. L. MCGRATH NOR 2:10,16

4. L. PINHEIRO BRAATHEN BRA 2:10,40

5. A. VINATZER ITA 2:10,60

6. Ž. KRANJEC SLO 2:10,76

7. R. HAASER AVT 2:10,85

8. P. FEURSTEIN AVT 2:10,95

9. G. CAVIEZEL ŠVI 2:11,01

10. L. DE ALIPRANDINI ITA 2:11,06

Odstop: Zubčić (HRV) ...