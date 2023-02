Steenu Olsnu premierna zmaga v svetovnem pokalu

Po prvi vožnji so bile razlike zelo majhne in so tudi zaradi težkih in spremenljivih razmer, sneženja in slabe vidljivosti, ponujale možnost za velikanske premike, ki so se dejansko tudi zgodili. Povsem v ozadje sta padla Švicarja Daniel Yule in Loic Meillard, ki sta bila v prvi vožnji pri vrhu, veliko mest je izgubil tudi Nemec Linus Strasser.

Sprva je kazalo, da bo še eno zgodovinsko zgodbo spisal Grk A. J. Ginnis, ki je na svetovnem prvenstvu osvojil srebrno kolajno. Ginnis je bil na progi stotinko hitrejši od Olsena, a po dolgih pregledih posnetkov, na katerih se to ni dobro videlo, se je izkazalo, da je povozil vratca, za kar si je prislužil diskvalifikacijo.

Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec, ki je startal s številko 31, je že v prvi vožnji storil napako in ostal brez uvrstitve.

To je bil predzadnji slalom sezone, zadnji bo na finalu v Soldeuu. Tam bo prednost branil Norvežan Lucaas Braathen, tokrat sedmi, ki ima 32 točk prednosti pred rojakom, sicer svetovnim prvakom Henrikom Kristoffersenom, ta je bil peti.