Štefan Hadalin: Vesel sem, da sem del zgodovine

Razplet mu je dal potrditev, da je na pravi poti. "Verjamem, da bo ovinkasta, da bo kdaj tudi malo 'puklasta', ampak nič za to," pravi tekmovalec, ki je imel dan po tekmi na novinarski konferenci v Ljubljani nekoliko hripav glas od vpitja ob navijanju za sotekmovalca in proslavljanju uspeha.

"Nedeljski rezultat razumem kot del nekega procesa, v katerem sem. Dejstvo je, da že dlje časa smučam dober veleslalom, tudi na treningih sem imel že dobre občutke in mi je nekako uspelo to zdaj prenesti še na tekmo," je po prihodu iz Söldna v pogovoru za STA dejal Hadalin .

"Enostavno zame ni bilo več možnosti, da bi lahko kakovostno nadaljeval sezono. Nisem bil v najboljšem psihološkem stanju in takrat sem se odločil, da postavim zdravje na prvo mesto ter se popolnoma posvetim temu, da se znova postavim na noge tako fizično kot psihološko. Da se vrnem nazaj. In zdaj sem nazaj."

"Čeprav je bila cena te odločitve relativno visoka, izpustil sem praktično polovico ali pa tri četrt lanske sezone, olimpijske igre, je na koncu to moja zgodba in to so moje odločitve, ki so zahtevale ogromno zrelosti in poguma. Mislim, da sem prav s takimi odločitvami tudi jaz nekako zrasel, dozorel, in verjamem, da se bo to tudi poznalo v moji nadaljnji karieri," je ocenil Hadalin.

Zelo zadovoljen je tudi s podporo, ki jo ima v majhni ekipi skupaj s Kranjcem. "Definitivno je pomembno, da sta vzdušje v ekipi in energija dobra, pozitivna. Jaz sem dober 'sparing'-partner Žanu za veleslalom, on pa meni za slalom. Oba na treningih vedno dajeva maksimalno od sebe, ne popuščava in nikomur izmed naju ni všeč, kadar je eden pred drugim, tako da vedno stremiva k temu, da sva boljša in to naju dela boljša," je še povedal o profesionalnem odnosu s sotekmovalcem.