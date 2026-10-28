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Legendarni Avstrijec je prepričan: Spet bo Domen Prevc tisti, ki ga bo treba premagati

Dunaj, 28. 10. 2026 09.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Stefan Kraft je vodil že po prvi seriji.

Avstrijski zvezdnik smučarskih skokov Stefan Kraft še ni rekel zadnje besede. Kljub ne preveč uspešni minuli olimpijski sezoni namerava tekmovati še naprej, po možnosti vse do zimskih olimpijskih iger leta 2030. V pogovoru za avstrijske medije je dejal, da tudi v novi sezoni v ospredju pričakuje slovenskega asa Domna Prevca.

Stefan Kraft
Stefan Kraft
FOTO: AP

Stefan Kraft si želi z izpopolnjeno tehniko in novo opremo v prihajajoči sezoni, v kateri bo za skakalce vrhunec svetovno prvenstvo, znova redno stopati na zmagovalni oder. Po dobrem poletnem pripravljalnem obdobju je prepričan, da bo njegova 15. sezona v svetovnem pokalu uspešna. "Spet želim biti eden najboljših smučarskih skakalcev. Lani mi je to uspevalo le občasno. Zato je bilo za mano zelo naporno poletje, v katerem sem se na vseh področjih resnično potrudil," je dejal trikratni svetovni prvak in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala.

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Dodaten zagon mu je prinesla tudi menjava znamke smuči - prehod od dolgoletnega dobavitelja Fischerja k znamki Van Deer. Po besedah Krafta se je odločitev za ta korak kljub dodatnemu testiranju za zdaj izkazala za pravilno. "Videli bomo, kako se bodo stvari odvijale pri nižjih temperaturah, a to je bilo tveganje, ki sem ga moral sprejeti."

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Prejšnjo zimo je Kraft začel odlično, saj je v Falunu osvojil stopničke in zmago. Vendar se je nato, že na novoletni turneji štirih skakalnic vse skupaj začelo podirati, on pa je pogosto zaostajal za najboljšimi - tudi na olimpijskih igrah.

Stefan Kraft
Stefan Kraft
FOTO: AP

Kljub temu 46-kratni zmagovalec tekem za svetovni pokal nikoli ni razmišljal o upokojitvi. "Nikakor, saj v skokih resnično uživam. Tudi telo mi dobro služi. Dokler sem še v vrhu, izvajam vrhunske skoke in se ob tem zabavam, menim, da imam najboljšo službo na svetu."

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Decembrsko rojstvo hčerke za zdaj ni vplivalo na njegove načrte, je pa korenito spremenilo njegovo življenje. "Mislim, da se dobro znajdem. Seveda je okrevanje zdaj malce drugačno - namesto da bi le sedel na kavču in gledal televizijo, sem na tleh in se igram s hčerko. Lahko bi razpravljali o tem, kaj je bolje, a meni osebno je to zelo zabavno in super."

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Krafta v novi sezoni čaka močna konkurenca - tako znotraj lastne ekipe kot tudi s strani junaka minule zime, slovenskega asa Domna Prevca. "Spet bo Domen tisti, ki ga bo treba premagati. Vendar smo vsi trdo delali, da bi se mu v novi zimi nekoliko bolj približali. Morda nam bo kot skupini uspelo, da mu bomo resno konkurirali," je o po njegovem glavnem tekmecu v novi sezoni dejal 33-letni Kraft.

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hribouc
28. 10. 2026 09.54
Bo spet FIS sabotiral Prevca? :p
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