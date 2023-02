Stenmark o svoji (najverjetnejši) naslednici: Shiffrinova si zasluži rekord

"Mika ( Mikaela Shiffrin , op. p.) si zasluži izboljšati moj rekord in zelo vesel bom, ko ga bo podrla. Je preprosto odlična smučarka," je v pogovoru za avstrijski časnik Kronen Zeitung , ki ga je povzela avstrijska tiskovna agencija APA , dejal legendarni švedski smučar Ingemar Stenmark . Ta je bil zaradi svoje zvestobe do smuči Elan izjemno priljubljen tudi v Sloveniji.

Shiffrinovo, nosilka dveh zlatih odličij z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018 ter šestih najbolj žlahtnega leska na svetovnih prvenstvih v Schladmingu 2013, Beaver Creeku 2015, St. Moritzu 2017, Areju 2019 in Cortini d'Ampezzo 2021, so na zadnji tekmi svetovnega pokala v češkem Špindleruvem Mlynu malenkosti ločile do izenačenja Stenmarkovega rekorda. Na koncu je bila za šest stotink sekunde od nje hitrejša nemška slalomistka Lena Dürr.