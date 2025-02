Štern in Šimenc dobre pol sekunde za elitno trideseterico

Maja Dahlqvist je v ženskem finalu za 0,94 sekunde ugnala Švicarko Nadine Fähndrich, na najnižjo stopničko na odru za zmagovalke pa je stopila Nemka Laura Gimmler (+ 1,25).

Tridesetletna Švedinja, olimpijska podprvakinja v sprintu iz Pekinga 2022, je dosegla šesto posamično zmago v svetovnem pokalu in prvo po decembru 2021. V seštevku svetovnega pokala trdno vodilna ostaja Američanka Jessie Diggins, ki je danes nastope končala v polfinalu.

Pri moških so na prvih treh mestih končali vsi trije Norvežani, ki so startali v finalu. Zmagovalec kvalifikacij Erik Valnes je bil vseskozi prepričljiv, na koncu pa je za 0,72 sekunde ugnal rojaka Ansgarja Evensena in za 1,19 Evena Northuga. Valnes in Northug sta sicer že v petek slavila na ekipnem sprintu.

Podobno kot v ženski konkurenci je tudi Valnes dosegel svojo šesto posamično zmago v svetovnem pokalu, prvo letos, in izkoristil odsotnost prvega norveškega zvezdnika Johannesa Hoesflota Klaeba. Slednji ima v skupnem seštevku svetovnega pokala še vedno dovolj veliko prednost, da bo obdržal rumeno majico vodilnega.