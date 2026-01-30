Naslovnica
Zimski športi

Po padcu Lindsey Vonn smuk v Crans-Montani odpovedan

Crans-Montana, 30. 01. 2026 10.30 pred 22 minutami 1 min branja 15

Avtor:
A.M.
Marte Monsen

V švicarski Crans-Montani bi se morale najboljše alpske smučarke pomeriti na zadnjem smuku pred olimpijskimi igrami. Preizkušnja se je končala po padcu Lindsey Vonn, ki je startala kot šesta. Pred njo sta grdo padli še Nina Ortlieb in Marte Monsen, ki so jo odpeljali s helikopterjem.

Organizatorjem ženskega smuka v Crans-Montani je načrte spremenilo obilno sneženje, ki je prineslo krajšo petkovo tekmo. Preizkušnjo na progi Mont Lachaux je odprla Nina Ortlieb, ki ni prišla do cilja, grdo pa je nekaj minut kasneje padla Marta Monsen, ki so jo odpeljali s sanmi, nato pa s helikopterjem na nadaljnje preiskave. Kot šesta se je na progo podala Lindsey Vonn in pristala v zaščitni ograji. Legendarna ameriška smučarka je začutila bolečino v levem kolenu, kljub temu pa je brez pomoči odsmučala skozi cilj.

Lindsey Vonn po padcu začutila bolečino v levem kolenu
Lindsey Vonn po padcu začutila bolečino v levem kolenu
FOTO: Profimedia

Organizatorji so nekaj minut kasneje na progo poslali predtekmovalca, nato pa sprejeli odločitev, da tekmo odpovejo. Številne smučarke se z odločitvijo niso strinjale, bodo pa imele možnost za dokazovanje že čez en teden, ko se začnejo zimske olimpijske igre. Smuk bo tam tradicionalno prva preizkušnja, s treningi na olimpijskih progah pa bodo tekmovalke začele v četrtek. Moški bodo s pripravami začeli že dan prej, jih pa v nedeljo čaka še smukaška tekma v Švici. V soboto je načrtovan še ženski superveleslalom.

alpsko smučanja smuk Crans-Montana

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drago 123
30. 01. 2026 11.42
Vonova ima že emšo ampak letos je vozila na polno hotela je dokazat da zna ampak enkrat pride smola
Odgovori
0 0
Amor Fati
30. 01. 2026 11.23
Veliko preveč je padcev in poškodb. To bi blo treba prepovedat.
Odgovori
-2
2 4
rok1211
30. 01. 2026 11.38
bomo tudi tebe prepovedali en dan
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
30. 01. 2026 11.45
Sej vem kako zelo me imate radi. Cenim to, da me spoštujete.
Odgovori
0 0
Polde8
30. 01. 2026 11.23
Vse tri so naredile napako. Pogoji so bili dobri. Ne razumem zakaj so odpovedali tekmo.
Odgovori
-2
3 5
Slash
30. 01. 2026 11.21
Lindsey a je treba zavijat ?
Odgovori
-1
3 4
Komentator aligator
30. 01. 2026 11.15
Treba odpovedati če glavna favoritinja pade.
Odgovori
-4
6 10
Rudar
30. 01. 2026 11.18
Od prvih pet na progi so padle tri. Pametnjakovič.
Odgovori
+6
10 4
PomisliNaSonce
30. 01. 2026 11.08
Pozimi je hitro zima, kot je poleti hitro poletje. In tako je prav, ane pobje :)
Odgovori
+1
4 3
Žmavc
30. 01. 2026 11.43
Naša Vlasta je rekla da je fajn, če je luštno.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
30. 01. 2026 11.07
Edino pametno.
Odgovori
+1
3 2
GibbsNCIS
30. 01. 2026 10.54
Nein! Nein! Nein!
Odgovori
+22
26 4
Wolfman
30. 01. 2026 10.54
Tik pred olimpijskimi igrami pa res ni potrebe po smuku!
Odgovori
+4
9 5
macolagobec
30. 01. 2026 10.55
Bo konkurenca potem manjša.
Odgovori
+8
9 1
asdfghjklč
30. 01. 2026 11.18
Tako kot vožnjo na poledeneli cesti prilagodiš, kjer se lahko pelješ tudi 300kmh, tako prilagodiš hitrost tudi na smučišču.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
