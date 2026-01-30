Po padcu Lindsey Vonn smuk v Crans-Montani odpovedan

Organizatorjem ženskega smuka v Crans-Montani je načrte spremenilo obilno sneženje, ki je prineslo krajšo petkovo tekmo. Preizkušnjo na progi Mont Lachaux je odprla Nina Ortlieb, ki ni prišla do cilja, grdo pa je nekaj minut kasneje padla Marta Monsen, ki so jo odpeljali s sanmi, nato pa s helikopterjem na nadaljnje preiskave. Kot šesta se je na progo podala Lindsey Vonn in pristala v zaščitni ograji. Legendarna ameriška smučarka je začutila bolečino v levem kolenu, kljub temu pa je brez pomoči odsmučala skozi cilj.
Organizatorji so nekaj minut kasneje na progo poslali predtekmovalca, nato pa sprejeli odločitev, da tekmo odpovejo. Številne smučarke se z odločitvijo niso strinjale, bodo pa imele možnost za dokazovanje že čez en teden, ko se začnejo zimske olimpijske igre. Smuk bo tam tradicionalno prva preizkušnja, s treningi na olimpijskih progah pa bodo tekmovalke začele v četrtek. Moški bodo s pripravami začeli že dan prej, jih pa v nedeljo čaka še smukaška tekma v Švici. V soboto je načrtovan še ženski superveleslalom.
