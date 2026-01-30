Po padcu Lindsey Vonn smuk v Crans-Montani odpovedan

Organizatorjem ženskega smuka v Crans-Montani je načrte spremenilo obilno sneženje, ki je prineslo krajšo petkovo tekmo. Preizkušnjo na progi Mont Lachaux je odprla Nina Ortlieb , ki ni prišla do cilja, grdo pa je nekaj minut kasneje padla Marta Monsen , ki so jo odpeljali s sanmi, nato pa s helikopterjem na nadaljnje preiskave. Kot šesta se je na progo podala Lindsey Vonn in pristala v zaščitni ograji. Legendarna ameriška smučarka je začutila bolečino v levem kolenu, kljub temu pa je brez pomoči odsmučala skozi cilj.

Organizatorji so nekaj minut kasneje na progo poslali predtekmovalca, nato pa sprejeli odločitev, da tekmo odpovejo. Številne smučarke se z odločitvijo niso strinjale, bodo pa imele možnost za dokazovanje že čez en teden, ko se začnejo zimske olimpijske igre. Smuk bo tam tradicionalno prva preizkušnja, s treningi na olimpijskih progah pa bodo tekmovalke začele v četrtek. Moški bodo s pripravami začeli že dan prej, jih pa v nedeljo čaka še smukaška tekma v Švici. V soboto je načrtovan še ženski superveleslalom.