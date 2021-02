Štiri Slovenke med 9 v prvih kvalifikacijah Hinzenbacha

Smučarke skakalke so v polnem ritmu svetovnega pokala, ki se s peto posamično tekmo nadaljuje že danes v Hinzenbachu, v Avstriji. Šest slovenskih skakalk je v kvalifikacijski seriji s kar 69 skakalkami z odliko opravilo svojo nalogo. Nika Križnar je z 88.5 metri in 116,4 točkami zaostala le za Japonko Saro Takanaši, ki je skočila 90.5 metrov, zbrala pa je 121,4 točk. Tretja je bila Ema Klinec, ki je skočila 86.5 metrov, zbrala pa je 114,8 točk. Odlična sedma je bila Jerneja Brecl, ki je skočila 85.5 metrov in je zbrala 107,3 točk, deveta je bila Urša Bogataj z 82.5 metri in 105,4 točkami. Zelo zanesljivi sta bili tudi Špela Rogelj z 81 metri in 101,1 točkami na 14. mestu ter Katra Komar s 75.5 metri in 89,7 točkami na 27. mestu.

Precej težav imajo Norvežanke, ki, z izjemoEirin Marie Kvandalniso dobile smuči,Maren Lundby tako sploh ni skakala in je na tekmi ne bo,Thea Minyan Björseth je bila diskvalificirana zaradi neustrezne dolžine smuči, ki so bile sposojene.

Že na treningu naše zelo razpoložene

Pred kvalifikacijsko serijo so organizatorji izpeljali tudi dve seriji uradnega treninga. V prvi je bila s 87 metri najboljša Ema Klinec pred Danielo Iraschko-Stolz, ki je skočila 87.5 metrov, tretja je bila Eirin Maria Kvandal s 85 metri. Nika Križnar je s 84.5 metri imela 5. oceno, Špela Rogelj pa z enako daljavo 7. oceno serije. V drugi seriji je Klinčeva imela drugo oceno s 87.5 metri, prva je bila z 92 metri Iraschko-Stolzeva, Križnajreva je s 85 metri imela 3. oceno, Urša Bogataj s 86 metri peto oceno in Jerneja Brecl s 85.5 metri, a z višjega zaletišča 9. oceno serije.