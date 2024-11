Nika Prevc prepričljivo v vodstvu po prvem dejanju

Smučarske skakalke v Lillehammerju tekmujejo na posamični tekmi za svetovni pokal. Na ženski je v vlogi glavne favoritinje Nika Prevc. Na tekmo so se uvrstile štiri Slovenke. Tina Erzar in Katra Komar se nista prebili med 40. V prepričljivem vodstvu po prvi seriji je naša Nika Prevc. V finalu bo nastopila še Nika Vodan, ki je na 21. mestu. Taja Bodlaj je uvrstitev med trideseterico zgrešila za eno točko. Osmoljenka prve serije je Ema Klinec. Po odličnem skoku, dolgem 135 metrov, so jo diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.