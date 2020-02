Štiri Slovenke skozi kvalifikacijsko sito

Med najboljšimi sta bili znova Nika Križnar in Ema Klinec, ki sta s 85.5 in 84 metri ter s 108,3 oz. 107,1 točkami zasedli 9. in 10. mesto med kar 65 tekmovalkami. Kvalifikacije je sicer dobila vodilna v skupnem seštevku in domačinka, Chiara Hölzlz 92 metri ter 121,4 točkami. Na tekmi bomo videli še Katro Komar, ki je skočila odlično, pristala pri 79 metrih in si s 100,4 točkami delila visoko 15. mesto. Špela Rogelj je s 74.5 metri in 92,1 točkami skočila na 25. mesto. Kar precej za uvrstitvijo na tekmo pa sta zaostali povratnica med elito, Maja Vtič z 72 metri na 47. in Jerneja Brecl s 67.5 metri na 53. mestu.

Že na treningu je bila slika pri naših podobna. Komarjeva je bila dvakrat odlična s 7. in 10. oceno serije, Rogljeva je imela 11. in 8. oceno serije, Križnarjeva v prvi seriji s 87.5 metri četrto oceno in nato 17., Klinčeva pa 9. in 15. oceno.