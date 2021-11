Štirim dekletom iz Levija se je priključila Tina Robnik

V Killingtonu se bodo dekleta v soboto pomerila v veleslalomu, dan kasneje pa jih čaka še slalom. To bo za smučarke drugi veleslalom sezone in tretji slalom. Na uvodnem veleslalomu na ledeniku Rettenbach nad Söldnom se je v slovenski izbrani vrsti najbolj izkazala Meta Hrovat s šestim mestom, prejšnji teden pa sta v Leviju v slalomu odlično formo prikazali Andreja Slokar in Ana Bucik. Slokarjeva je bila na prvem slalomu tik po stopničkami, na četrtem mestu, na drugem je bila 15. Bucikova se je izkazala z 11. in sedmim mestom, tudi Neja Dvornik je z visoko startno številko obakrat dobila točke s 16. in 19. mestom. Črn slalomski niz pa je v nedeljo na Laponskem prekinila Hrovatova, ki se je po 11 mesecih s 17. mestom znova uvrstila med najboljšo slalomsko trideseterico. Štirim slovenskim slalomistkam, za katerimi so uspešni nastopi v Leviju na Finskem, se je onkraj velike luže znova priključila še veleslalomistka Tina Robnik.

Najvišje uvrščena med Slovenkami je Slokarjeva, ki bo v Killingtonu v soboto nastopila kot tretja najboljša smučarka.