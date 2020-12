Štirje Avstrijci in direktor tekmovanj pozitivni na novi koronavirus

Direktor tekmovanj za moške Sandro Pertileje bil na zadnjem testiranju v ruskem Nižnjem Tagilu pozitiven na novi koronavirus. Testirali so tudi bližnje sodelavce, ki pa so bili negativni.

Zatem so bili pozitivni na novi koronavirus tudi v soboto drugouvrščeni Daniel Huberin še trije Avstrijci, Thomas Lackner, Manuel Fettnerin Jan Hörl. Iz avstrijske reprezentance, ki je v Rusijo odpotovala oslabljena brez večine članov A-reprezentance, so nato sporočili, da bosta tekmo izpustila tudi Markus Schiffnerin Maximilian Steiner, ki sta bila sicer negativna.

Po zagotovilih Mednarodne smučarske zveze (Fis) bo tekma kljub številnim okužbam nemoteno izpeljana. Kvalifikacije je dobil Norvežan Marius Lindvik(131,2 točke), Anže Lanišek(123,7) je bil kot najboljši Slovenec tretji. V kvalifikacijah se je po okužbah v avstrijskem taboru pomerilo le 45 skakalcev, tako da so se na tekmo prebili vsi.

Lanišek, z desetim mestom najbolje uvrščeni slovenski skakalec v skupnem seštevku, je skočil 133 metrov in za zmagovalcem kvalifikacij zaostal 7,5 točke. Pred njim je bil le še Norvežan Halvor Egner Granerud(124,9). Na tekmi bo nastopilo tudi preostalih šest Slovencev. Peter Prevc (115,9) je bil s 128,5 metra dolgim skokom deveti. Tilen Bartol(111,6) je imel 12. oceno, dve mesti za njim je bil še Timi Zajc(107,4). Bor Pavlovčič(94,6) je skočil 114 metrov in bil 24. Žiga Jelar(83,7) je bil s 112,5 metra na koncu 28. Anže Semenič(80,8) je končal dve mesti za njim.