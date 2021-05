Štirje kandidati za SP v alpskem smučanju leta 2027

Nekoliko manj zanimanja je za organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva, ki bo istega leta, torej leta 2027. Edino kandidaturo so vložili predstavniki zimsko-športnega središča na Švedskem, Faluna. Prav tako je zgolj ena kandidatura tudi za organizacijo svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ki bo leta 2026. Kandidaturo so oddali predstavniki Oberstdorfa v Nemčiji. Mednarodna smučarska zveza bo organizatorje svetovnih prvenstev, ki bodo v letih 2026 in 2027, izbrala na kongresu federacije, ki bo maja oziroma junija prihodnje leto. Naslednji svetovni prvenstvi v alpskem smučanju bosta leta 2023 v Courchevelu in leta 2025 v Saalbachu. Nordijci pa bodo v Planici gostovali čez dve leti, na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah, ki bo v dolini pod Poncami od 22. februarja do 5. marca, leta 2025 pa bo na vrsti Trondheim.

Naslednji svetovni prvenstvi v smučarskih poletih pa bosta leta 2022 v Vikersundu in leta 2024 v Kulmu.