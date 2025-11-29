Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

V teku prva serija, na nastop čakajo še trije Slovenci

Ruka, 29. 11. 2025 15.30 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Smučarski skakalci so na tretjem prizorišču svetovnega pokala v finski Ruki opravili kvalifikacije za današnjo tekmo, ki so bile v petek zaradi vremenskih razmer prestavljene. Tudi danes je skakalcem nagajal veter, od Slovencev pa so si nastop na tekmi zagotovili štirje - neuspešen je bil le Lovro Kos. Pravkar je v teku prva serija posamične tekme, vodi pa Nemec Andreas Wellinger (127,5 m). Rok Oblak je skočil 122 m.

Anže Lanišek
Anže Lanišek FOTO: Profimedia

Prva serija

Rok Oblak je v prvi seriji skočil 122 m in zasedel 10. mesto. Vodi Nemec Andreas Wellinger (127,5 m).

V kvalifikacijah najboljši Tschofenig

Kvalifikacije je s 140 metrov dolgim skokom dobil Avstrijec Daniel Tschofenig. Za 5,9 točke je ugnal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, za več kot 10 točk pa je na tretjem mestu zaostal Japonec Ren Nikaido.

Najboljši Slovenec je bil s 24. dosežkom kvalifikacij Anže Lanišek (122 m), zmagovalec zadnje tekme v Falunu in nosilec rumene majice vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Rok Oblak je pristal na 32. mestu.

Nekaj več težav sta imela Domen Prevc in Timi Zajc. Prevc je po skoku, dolgem 96 metrov, končal na 47. mestu, Zajc pa s 93 metri na 49. Brez današnje tekme je ostal Lovro Kos, ki se mu je skok povsem ponesrečil in je pristal pri vsega 67 metrih na repu uvrščenih.

smučarski skoki ruka
Naslednji članek

Francozinjam uvodna štafeta sezone, Slovenke 12.

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385