V teku prva serija, na nastop čakajo še trije Slovenci

Rok Oblak je v prvi seriji skočil 122 m in zasedel 10. mesto. Vodi Nemec Andreas Wellinger (127,5 m).

Kvalifikacije je s 140 metrov dolgim skokom dobil Avstrijec Daniel Tschofenig. Za 5,9 točke je ugnal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, za več kot 10 točk pa je na tretjem mestu zaostal Japonec Ren Nikaido.

Najboljši Slovenec je bil s 24. dosežkom kvalifikacij Anže Lanišek (122 m), zmagovalec zadnje tekme v Falunu in nosilec rumene majice vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Rok Oblak je pristal na 32. mestu.

Nekaj več težav sta imela Domen Prevc in Timi Zajc. Prevc je po skoku, dolgem 96 metrov, končal na 47. mestu, Zajc pa s 93 metri na 49. Brez današnje tekme je ostal Lovro Kos, ki se mu je skok povsem ponesrečil in je pristal pri vsega 67 metrih na repu uvrščenih.