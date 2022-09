Strah pred visokimi stroški in težave s partnerji v Trbižu

"Saj tam tudi moramo biti. Čas neizprosno hiti in smo v zaključni fazi priprav. Manjka še nekaj manjših infrastrukturnih posegov, montaža in postavitev začasne infrastrukture in vse kar se veže na to. Vse ostalo je pripravljeno, moram pa priznati tudi, da je bil nordijski center grajen za takšno tekmovanje in da imamo dobro infrastrukturo. Zdaj velja razmišljati naprej, saj bo treba zadeve začeti spreminjati in prilagoditi potrebam modernega športa," je dejal Tomaž Šušteršič .

Izbirajo se tudi prostovoljci, ki bodo pomagali pri prireditvi. Nedavno so planiški delavci javno pozvali, naj se ljudje javijo za pomoč pri izvedbi SP. "Odprli smo poseben portal in imamo že več kot 150 prijavljenih. Računamo pa tudi na tiste, ki stalno sodelujejo in nam vedno rade volje priskočijo na pomoč. Gre predvsem za ljudi iz tekaških in skakalnih društev. Skupaj jih bo v projektu na koncu sodelovalo več kot 600."

A ne glede na dobro organizacijo brez zapletov ne gre. "Največ skrbi nam povzroča nepredvidljiva rast cen v Evropi. Najprej je bilo težko, ker nas je udaril covid-19 in vse s tem povezane omejitve, zdaj pa kriza zaradi vojne v Ukrajini. Vse to je najprej pognalo v nebo cene energentov, nato vse storitve vezane nanje in kasneje privedlo do splošnih podražitev. Zgolj prireditvena infrastruktura se je podražila približno 30 odstotkov. To nas dnevno sili v prilagajanje proračuna, ki je trenutno visok dobrih 17 milijonov evrov, a smo notranje rezerve že 'počrpali' in ne vemo, kaj nas čaka v naslednjih štirih oz. petih mesecih."

Šušteršič je ob tem opozoril, da so podražitve posameznih storitev še bistveno višje, in razkril, da je denimo najem bivalnega zabojnika še nedavno stal okrog 3000 do 3500 evrov, zdaj pa so cene 100-odstotkov višje. "Povpraševanje se je izjemno povečalo. Najprej za potrebe testiranj v času pandemije, za tem je vnovič oživelo gradbeništvo, ki je bilo dolgo ustavljeno. Prišlo je do pomanjkanja zabojnikov, za katere je pomembno, da so iz regije, saj bi transport najem spet podražil. Zaradi pomanjkanja materialov pa so tudi težave pri gradnji novih, ki si jih ponudniki sicer želijo."