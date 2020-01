'Zloglasni' Streif skozi oči Miha Hrobata

Najuspešnejši slovenski predstavnik na kitzbuhelskem superveleslalomu Miha Hrobat– preizkušnjo je z zaostankom sekunde in 58 stotink, končal na 19. mestu – je misli že preusmeril k tekmi vseh tekem, vrhuncu pokala Hahnenkamm, smuku na zloglasni progi Streif. Bržčas bi znal traso od starta do cilja narisati sredi noči, saj je to tista tekma v sezoni, ki se je najboljši smukači na svetu, neskončno veselijo. Morda zaradi same zahtevnosti, morda zaradi dejstva, da zmaga na tej preizkušnji pomeni za smukače toliko kot zlata olimpijska medalja, ali pa naslov svetovnega prvaka. Za nekatere je ta zmaga vredna največ na svetu.