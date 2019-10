Stroka zadovoljna s prvim testom: 'Punce so pokazale, da so dobro pripravljene'

"Škoda, da se je to zgodilo ravno Meti in tako nismo postavili pike na i ekipnemu uspehu. Tina se je vrnila po poškodbi, enajsto mesto je odlično. Ana me je razočarala v strmini, kjer ni pokazala smučanja s treninga. Lahko bi bila precej višje. Ampak, led je prebit! Dejstvo je, da smo poleg, v stiku z vrhom, kar je bistveno. Če bomo dobro delali še naprej, bodo prišli tudi še boljši rezultati," je črto pod uvodne slovenske nastope povlekel izkušeni trener slovenske ženske vrste za veleslalom in slalom. Tina Robnik se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrnila z 11. mestom, Ana Bucik pa je s 23. mestom dosegla svojo najvišjo uvrstitev na veleslalomih za svetovni pokal. Manjkala je zgolj pika na i. Veliki met namreč ni uspel prvi slovenski adutinji, Meti Hrovat . Tekmovalka iz Kranjske Gore je namreč, potem ko je bila po prvi vožnji četrta, v drugi odstopila. Neja Dvornik je za dve desetinki na 36. mesto ostala brez finala. Po prvi vožnji se je četa Janeza Slivnika prikazala v idealni luči s kar tremi tekmovalkami med trideseterico finalistk. Hrovatova, ki je nastopila v prvi jakostni skupini, je imela po prvem delu uvodne tekme najboljše izhodišče, Bucikova je bila na 16. ter povratnica po poškodbi Robnikova na 20. mestu.

Napad na višja mesta se je v drugi vožnji posrečil le Robnikovi, ki se je zavihtela tik za deseterico za izenačitev njene tretje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. "Seveda se pozna, da nekaj časa nisem tekmovala. Sem zadovoljna, a vem, da zmorem še precej več," je bila samozavestna 28-letna povratnica na tekme svetovnega pokala, ki bo do naslednjega veleslaloma, ta bo 30. novembra v ameriškem Killingtonu, skušala odpraviti napake, ki jo ločijo od najboljših. Bucikova je v finalu poslabšala svojo uvrstitev, a bila vseeno dobro razpoložena: "To je bila ena težjih tekem zame. Dejstvo je, da doslej na težkem terenu na ledeniku Rettenbach še nikoli nisem bila niti blizu trideseterice. Tako da sem zadovoljna. Lepo sem in smo začeli sezono, upam na čim boljše nadaljevanje." Primorka je s 23. mestom dosegla veleslalomski izid kariere in še četrtič vknjižila veleslalomske točke, kar je za smučarko, ki je bila doslej uspešnejša v slalomu lep obet za nadaljevanje sezone.

Kljub spodrsljaju je veliko pozitivnega iz ledeniške uverture povlekla tudi prva slovenska veleslalomistka, 21-letna Hrovatova: "Naredila sem veliko, začetniško napako. Upam, da me bo to izučilo in je ne bom več ponovila. Tekma in napaka je zame predvsem dobra lekcija in prav zato se že toliko bolj veselim in nestrpno čakam na naslednjo veleslalomsko tekmo v Združenih državah Amerike."