Štuhčeva avgusta znova na sneg

Za razliko od preteklih sezon ekipa letos ne načrtuje priprav v Južni Ameriki. Zaradi napovedanih dobrih razmer za delo na evropskih ledenikih bo ekipa s snežnimi treningi začela konec avgusta v Zermattu v Švici in v Saas Feeju.

Do takrat bo Štuhčeva nadaljevala s fizičnimi in kondicijskimi pripravami, ki so ključne za uspeh v zimskem delu sezone. Pod vodstvom kondicijskega trenerjaJanija Grila in fizioterapevta DavidaMartina Kukovca priprave do tega trenutka potekajo zelo dobro.