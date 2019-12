Štuhčeva bo pred nadaljevanjem sezone trenirala tudi z Italijankami

Na prvih nekaj tekmah letošnje sezone svetovnega pokala Ilka Štuhecše ni pokazala vsega svojega znanja, zato je pred nadaljevanjem sezone še toliko bolj motivirana in osredotočena na trening in izpopolnjevanje smučarske tehnike, so sporočili iz njenega tabora. Sedmi čas na prvem treningu v Val d'Iseru je bil spodbuden, nato pa se smučarke na progo niso več podale.

"V Val d'Iseru je bila Ilka spet na pravi poti, pokazala je dobro predstavo na prvem treningu, kar je bilo obetavno,"se dogajanja v Franciji spominja trener Stefan Abplanalp. V ekipi so se odločili skrajšati odmor v Sloveniji in se hitreje od načrtovanega odpraviti na snežni trening.

Zdaj je osredotočenost na veleslalomskem 'bloku'

"Še vedno poizkušamo dobiti čim več kilometrov na snegu, trenirali smo tudi slalom. Po kratkem božičnem premoru nismo želeli izpustiti priložnosti za trening na snegu. Odšli smo v Švico, v Hasliberg, kjer smučamo od 28. decembra. Zdaj se osredotočamo na veleslalomski 'blok' treninga, da izpopolnimo tehniko, da dobimo čim več voženj in ponovitev, da pridemo do avtomatizacije," načrt med pripravami komentira Abplanalp.

Po novem letu se bo ekipa preselila v Italijo, v San Pellegrino, kjer bo Štuhčeva trenirala z italijansko reprezentanco.

'Če bodo pogoji dobri tudi v Avstriji, je Ilka že tam pripravljena za dobro predstavo'

"Skušali bomo najti še nekaj prilagoditev. Seveda Ilki pomaga vsak dodaten prevožen kilometer na snegu, zato je pomembno, da imamo čim boljše pogoje," je komentar o pripravah sklenil švicarski strokovnjak. Potem sledi selitev v Avstrijo, kjer bo v Zauchenseeju 11. januarja smukaška preizkušnja, dan za tem pa še prva alpska kombinacija sezone (načrtovana v Val d'Iseru je odpadla zaradi vremenskih razmer).

"V Zauchenseeju bomo še vedno v obdobju, ko iščemo tisto pravo tekmovalno smučanje, napadanje. Če bodo pogoji dobri tudi v Avstriji, je Ilka pripravljena pokazati dobro predstavo že tam,"začetek januarskega tekmovalnega cikla napoveduje Abplanalp. Do konca januarja so tekme hitrih disciplin načrtovane še v Banskem v Bolgariji in Sočiju v Rusiji. Vmes, 17. januarja 2020, pa bo Maribor prvič gostil tudi 12-urno smučarsko preizkušnjo Downhilka, katere ambasadorka je prav Ilka Štuhec.