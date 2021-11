Štuhčeva in Ferkova v lov na uvodne točke svetovnega pokala v hitrih disciplinah

Mariborčanka je konkurenco najprej pokorila 2. decembra 2016 ter nato vajo ponovila še naslednji dan na drugem smuku. Sledili so zvezdniški trenutki, ki pa so imeli omejen rok trajanja, vmešal se je prst usode s poškodbami. V svetovnem pokalu je vsega skupaj do danes zbrala 17 uvrstitev na oder za zmagovalke, od tega devet zmag. Nazadnje je na tekmah najvišjega ranga zmagala na svetovnem prvenstvu v Aareju leta 2019, ko je ubranila naslov smukaške prvakinje iz St. Moritza dve leti pred tem. Na velikih tekmah tako Štuhčeva ni stala na stopničkah že dve leti in devet mesecev. Obdobje, ki ga želi kot izkušena tekmovalka pri svojih 31 letih prekiniti.

Medtem ko je 11. mesto najboljši slovenski moški smukaški dosežek na tekmah v Lake Louisu, pa so Slovenke že posegle po najvišjih mestih. Novembra 1999 je Mojca Suhadolc zmagala na superveleslalomski tekmi v Lake Louisu. Kar 15 let je moralo preteči, da se je na zmagovalni oder na tem prizorišču v narodnem parku Banff zavihtela Tina Maze , ki je 5. decembra 2014 najprej zmagala na smuku, nato pa je bila še tretja na superveleslalomu. Dve leti kasneje je svojo najuspešnejšo sezono prav v Lake Louisu začela Ilka Štuhec s prestižnim dvojčkom smukaških zmag. To sta bili njeni prvi zmagi ter uvrstitvi na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu.

Na vprašanje pred odhodom čez lužo, ali bi lahko rekli, da razbremenjena in visoko motivirana vstopa v olimpijsko sezono, brez zadržkov odgovarja: "Mislim, da bi bil to kar dober opis ... V zadnjih dveh sezonah sem se marsikaj naučila, spet bolečega, poskusila najti čim več pozitivnih in dobrih stvari iz tega. Tako da ... ja, zdaj grem s čistimi računi sama pri sebi naprej." Prejšnjo sezono opisuje kot spodletelo: "Začelo se je super, potem je šlo marsikaj narobe. Podrobnosti, kako in kaj, so mi jasne. Vem, zakaj je bilo, kot je bilo, in sem tudi vse skupaj predelala." Pojavili so se dvomi, tudi glede opreme. Švicarski opremljevalec je njenim željam prisluhnil ter poskrbel, da bo šampionka iz Maribora imela takšno opremo, kot si jo želi.

Še zadnje podrobnosti je pilila na pripravah v Copper Mountainu. Pričakovanja za prve tekme in sezono so velika: "Upam, da se bo izšlo po načrtih. Vem, kako smo delali, vem, česa sem sposobna. Vedno je sicer tudi vprašanje pogojev in konkurence. Verjamem, da se vsi 'mečejo na glavo'. Smučanje je trenutno na zelo visoki ravni, ni prostora za napake, odločajo malenkosti, tako da verjamem, da sem sposobna pokazati dobre vožnje." Sezona je posebna, ker je olimpijska. "Olimpijske igre so velik cilj. V moji ne prav kratki karieri sem bila doslej na igrah enkrat, pa še takrat en mesec po operaciji. Tako da res računam na to, da grem tja vrhunsko pripravljena, pokazati največ, kar lahko in gre."

Absolutna rekorderka prizorišča v Lake Louisu je Američanka Lindsey Vonn s 25 stopničkami, od tega z 18 zmagami. V Kanadi bodo ob začetku nove sezone na hitrih progah nastopile najboljše specialistke za hitre discipline, vključno z zmagovalkama obeh seštevkov smukaškega in superveleslalomskega v minuli zimi Sofio Goggio (Ita) in Laro Gut Behrami (Švi). Na startnem seznamu je tudi trenutno vodilna v seštevku pokala Američanka Mikaela Shiffrin, manjka pa skupna zmagovalka Slovakinja Petra Vlhova, ki bo po poročanju Eurosporta izpustila tako preizkušnje v Lake Louisu ter, najverjetneje, tudi tekme v hitrih disciplinah v St. Moritzu in Val d'Iseru.

Štuhčeva bo na prvem treningu nastopila kot prva na startu, Ferkova, ki že drugo leto po vrsti ni več del slovenske reprezentance, pa kot 43. Ferkova, ki je del ekipe mednarodne smučarske akademije ISRA, tako kot lani sredstva za nastopanje v sezoni zbira z donacijami prek spletne platforme Make A Champ.