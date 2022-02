Štuhčeva in Marguč slovenske športnike popeljala na odprtje ZOI v Pekingu

Prireditev ni bila pretirano dolga, le uro in pol, na stadionu pa so bili prisotni tudi gledalci, ki pa so seveda morali upoštevati stroge protikoronske ukrepe oz. standarde. Nastopilo je preko 3000 nastopajočih, predstavilo pa se je 91 reprezentanc. Slovenija se je predstavila kot 70. zapovrstjo. Slovenski športniki so v Peking prišli izjemno dobro pripravljeni, skušali bodo podreti rekord po število osvojenih odličij iz Sočija, kjer so se okitili z osmimi kolajnami. Skupno je v Peking pripotovalo 42 slovenskih olimpijcev, a vseh ni bilo na otvoritvi, saj nekatere že v soboto čakajo pomembni boji za odličja.

