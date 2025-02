Štuhčeva odlična peta na zadnjem treningu smuka v Saalbachu

Mariborčanka je lansko smukaško generalko, ko je Saalbach gostil finalne tekme svetovnega pokala, opravila vrhunsko. Zaostala je zgolj 17 stotink za zmagovalko tekme, domačinko Cornelio Hütter. To so bile njene zadnje stopničke med elito. Dvakratna smukaška prvakinja zelo dobro ve, kako napadati vrhunsko uvrstitev. To ji je na velikem tekmovanju uspelo dvakrat, najprej leta 2017 v St. Moritzu in leta 2019 še v Areju. Od njene zadnje zmage na velikem tekmovanju mineva šest let.

Pred sobotno odločilno tekmo za naslov prvakinje je v četrtek nastopila tudi na tekmi v superveleslalomu, na katerem pa ni pokazala tistega, česar je sposobna. Po ponesrečeni vožnji je končala na 22. mestu. Na prvem preizkusu proge je bila deveta, na drugem deseta. Današnji je bil drugi najboljši trening smuka Mariborčanke v sezoni 2024/25, potem ko je bila na prvem preizkusu v sezoni v Beaver Creeku četrta.

34-letnica je v konkurenci svetovnega pokala vpisala 22 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 14 na tekmah v smuku, na sedmih smukih je zmagala. Na SP leta 2021 v Cortini d'Ampezzo je bila 14., pred dvema letoma na SP v Meribelu pa je smuk končala na šestem mestu.