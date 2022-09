Štuhčeva optimistična pred novo sezono, v kateri meri na smukaški vrh

Kljub neuresničenim načrtom na zadnjih olimpijskih igrah na Kitajskem in poškodbah, s katerimi se je soočala v karieri, 31-letna Mariborčanka cilja visoko. Sezono bo začela že 5. novembra na novi progi, dolgi kar štiri kilometre, s startom v švicarskem Zermattu in ciljem v Cervinii v Italiji.

Njena ekipa je sicer pogled za prihodnjo sezono umerila proti svetovnemu prvenstvu v Meribelu, na katerem bo kot zmagovalka dveh naslovov svetovne smukaške prvakinje ciljala na vrhunske uvrstitve. V njenem štabu so po koncu minule sezone sledile velike spremembe. Med drugim je zamenjala proizvajalca smuči, švicarsko hišo Stöckli je zamenjala za avstrijskega proizvajalca Kästle. Z novimi smučmi je zadovoljna. "Občutki so zelo dobri. Začela sem pridobivati na samozavesti, bolj uživam v smučanju, seveda je treba biti tudi hiter, na tem vedno delamo, sem zelo zadovoljna s smučmi, tudi podpora je zelo dobra," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru dejala Ilka Štuhec.

Štuhčeva se je razšla tudi s švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom. Mesto glavne trenerke v ekipi Ilke Štuhec je prevzela njena mama Darja Črnko, ki ob tem opravlja še naloge vodje ekipe, kot pomočnik glavne trenerke se je ekipi pridružil "trenerski vajenec", Ljubljančan Marko Vukičević. Ta je v zadnji sezoni tudi sam tekmoval, sicer pod srbsko zastavo. "Ilkino smučanje je na višji ravni kot lani, še vedno so nihanja, zaenkrat smo naredili to, kar smo načrtovali, gremo proti vrhunskemu nivoju," je dejala Darja Črnko. "Ilka je znova prava na smučeh, njena telesna govorica je prava, na prejšnjih smučeh ni bilo tistega soglasja med Ilko in smučko, kar je bil tudi glavni razlog, ki je pripeljal do zamenjave," je dodala Črnkova.