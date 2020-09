Štuhčevi je odleglo: po pregledih dobila zeleno luč

Neposredno po padcu so se v ekipi s trenerjem Stefanom Abplanalpomustrašili, da bodo posledice hujše, saj je slovenska smučarka tožila zaradi bolečin v predelu reber, a očitno je šlo le za močnejši udarec. Ekipa se bo zato vrnila na snežne priprave, poroča časnik Dnevnik. Štuhčeva je po prvotnem načrtu nameravala v Švici trenirati do konca septembra. Ker je vadbo nenačrtovano prekinila, so se v ekipi odločili, da jo bodo podaljšali za teden dni in se bo v Slovenijo znova vrnila v začetku oktobra. Vadbeni proces bo Štajerka opravljala v Saas Feeju in Zermattu.

V Slovenji so trenutno tudi drugi člani alpskih smučarskih reprezentanc, le da je bila njihova vrnitev načrtovana. Ekipe v tehničnih disciplinah ‒ Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Štefan Hadalinin Žan Kranjec‒ so opravile del priprav v Saas Feeju. Ekipa v moških hitrih disciplinah, sestavljajo jo Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobatin Klemen Kosi, pa je v zadnjem času trenirala na italijanskem prelazu Stelvio, od koder se je odpravila v Saas Fee.

Letošnja sezona svetovnega pokala se bo začela 17. in 18. oktobra z zdaj že tradicionalnim veleslalomom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.