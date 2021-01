Štuhčeva potrdila nastop na Zlati lisici

Tradicionalno žensko tekmovanje so z Mariborskega Pohorja na Gorenjsko prestavili zaradi pomanjkanja snega. "Zlata lisica je moja domača tekma, tudi če se preseli iz Maribora v Kranjsko Goro. Zato hočem nastopiti. Res je, urnik je naporen, zdaj se resnično začenja 'hitra sezona' s tekmami smuka in superveleslaloma, ampak na Zlati lisici si želim nastopiti vsako sezono," razloge za odločitev pojasnjuje smukaška svetovna prvakinja. "S tem želim podpreti tudi organizatorje–mnoge osebno poznam in vem, kako zelo si prizadevajo za izvedbo tekme, jo morda narediti še zanimivejšo in opozoriti, da je Slovenija pomemben sestavni del urnika svetovnega pokala v alpskem smučanju."

Štuhčevase bo kot specialistka za hitre discipline prvič to sezono pomerila v veleslalomu. Nazadnje je v tej disciplini tekmovala pred skoraj dvema letoma, ko je bila Zlata lisica v Mariboru. Na veleslalomu 1. februarja 2019 je bila 20. Takoj po Mariboru se je odpravila na SP v Aareju, kjer je devet dni pozneje osvojila drugi naslov svetovne prvakinje v smuku. Štuhčeva je v St. Antonu dobila potrditev, da je v smuku med najboljšimi na svetu. Od zmagovalnega odra jo je ločilo le 12 stotink sekunde. Na vseh treh smukih te sezone je bila med trideseterico.