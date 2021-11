Štuhčeva razbremenjena in motivirana v olimpijsko sezono

Za Mariborčanko je pestro poletno obdobje priprav. "Ogromnih sprememb ni bilo, ogromno smo smučali v Saas Feeju, kjer so bili najboljši pogoji, največji fokus je bil pri tem, kaj moram izboljšati sama pri sebi in kaj so še tiste malenkosti, ki jih moramo najti in dodelati, kar se tiče opreme," je nadaljevala.

Štuhčeva je minulo sezono vzponov in nenadejanih zdrsov končala kot 14. smukačica v seštevku discipline ter kot 40. superveleslalomistka v seštevku discipline.

Po prvih treh smukih je bila še del najboljše smukaške peterice. Po obetavnem začetku sezone v Val d'Iseru in St. Antonu, s četrtim, sedmim in šestim mestom, kjer so Štuhčevo malenkosti in pičle desetinke ločile od zmagovalnega odra, so sledili rezultati, kot so 37., 27. in 20. mesto v Crans Montani in Val di Fassi, ki so pomenili hladen tuš.

V ozadju tega je bila poškodba gležnja, nastop z bolečinami v Crans Montani, izpuščeni tekmi v Garmisch-Partenkirchnu, nato težave s pripravami na svetovno prvenstvo, kjer ni ubranila dvojne smukaške krone, padec forme in izguba zaupanja ter samozavesti. "Gleženj je že zdavnaj rešen, pridno funkcionira," je dejala v zvezi s poškodbo. Pričakuje, da bo formo s treningov prenesla na tekme.