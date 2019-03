Štuhčeva: Vem, zakaj sem se tako odločila, a to bo ostalo pri meni

Le nekaj trenutkov po tem, ko je Ilka Štuhec naznanila konec sodelovanja s trenerjem Grego Koštomajem in Anjo Šešum, smo se z njo pogovarjali. Prvič po hudi poškodbi kolena se je dotaknila teže poškodbe in rehabilitacije zadnje križne vezi na levem kolenu, seveda pa je vse najbolj zanimalo, zakaj je prišlo do konca sodelovanja s trenerjem in kineziologinjo oz. največjo zaupnico v ekipi Anjo Šešum. Več v obširnem pogovoru z Ilko, ki ga je pripravil Matic Flajšman.