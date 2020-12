Štuhčeva zadovoljna z začetkom sezone: Prostora za napredek še veliko

V Val d'Iseru je bil po dolgih 295 dnevih na sporedu svetovnega pokala znova ženski superveleslalom.

"Malo je mešanih občutkov. Kar se tiče linij in smučanja, sem peljala dokaj dobro, a sem bila morda malenkost preveč zadržana. Rezultat je dokaj v redu, že nekaj časa nisem bila med petnajstimi na superveleslalomu," je uvodni superveleslalomski nastop v sezoni 2020/21 ocenila najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec.

Nazadnje je bila na superveleslalomih boljša pred dvema letoma, ko je zmagala na smuku in superveleslalomu v Val Gardeni. "Na splošno bi ocenila, da sem dobro začela sezono. Sploh sem zadovoljna z obema nastopoma na smuku, so pa še rezerve, kar je super za naprej. Tudi na superveleslalomu je bilo nekaj dobrih odsekov in zavojev. Enostavno moram še bolj napadati in si zaupati, pa bo," je še dejala 30-letna Mariborčanka po zanjo treh uvodnih tekmah sezone.