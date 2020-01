Padec: Ilka Štuhec drugi trening smuka končala že po nekaj sekundah

V Altenmarktu bo na obeh tekmah smuku in alpski kombinaciji slovenske barve zastopala le Ilka Štuhec, ki je priprave na nadaljevanje sezone opravila v Švici (Hasliberg) in Italiji (San Pellegrino). Smučarke, ki nastopajo v kraljevski disciplini so že opravile s prvima treningoma. Na prvem je bila najhitrejša je Nemka Kira Weidle pred domačinko Nicole Schmidhofer in ČehinjoEster Ledecko. Ilka Štuhec je dosegla 35. čas, a je v zgornjem delu naredila grobo napako in zato zaostala. Na drugem je Mariborčanka nastopila s številko ena in svoj nastop končala že po nekaj sekundah, saj je že na prvi strmini padla. Dvakratna svetovne prvakinja se je sicer sama pobrala, a se je držala za boleče desno zapestje. Kakšne so, oziroma bodo, posledice padca bo znano po podrobnejšem pregledu.

Z Altenmarkta se ženska karavana seli v Flachau. V domačem kraju slovitega Hermanna Maierja bodo v torek tekmovale na nočnem slalomu. Slovenska reprezentanca bo nastopila v postavi Meta Hrovat, Ana Bucik, Klara Livk in Maruša Ferk, ki se je po odsotnosti v Zagrebu znova priključila četi Janeza Slivnika. Ferkova, Livkova in Bucikova so v preteklih dneh nastopile na dveh FIS slalomih v avstrijskem St. Michaelu, še posebej se je izkazala Bucikova, ki je obakrat zmagala. V pravo formo pa očitno prihaja tudi Ferkova, ki se je s četrtim mestom in zmago izkazala na FIS veleslalomu v avstrijskem Gaalu.