Štuhec: 'Niso me prvič odpisali in verjamem, da lahko še veliko pokažem'

To se je izkazalo za odlično potezo, saj je minuli vikend v Cortini d'Ampezzo dosegla svojo šesto smukaško zmago v svetovnem pokalu. Dokazala je, da je zgolj še bolj motivirana. "Ni me prvič marsikdo odpisal. Prej je bilo to na račun poškodb in dogodkov, zdaj pa na račun pomanjkanja rezultatov v minulih letih. Zato sem spet vztrajala, ker verjamem, da imam še veliko za pokazati," je po uspehu dejala Ilka Štuhec.