Štuhec: Pristopa ne bom spreminjala

"Priprave v Južni Ameriki so bile zelo dolge. Imeli smo dva kampa, prvi je bil dolg štiri tedne, nato po dveh tednih pavze še en tritedenski. V tem času smo doživeli vse, marsikaj trenirali. Razmere so bile večinoma dobre, malo nam je ponagajalo vreme. A smo to tudi izkoristili, saj ravno zahtevne razmere najbolj potrebujem. V grobem lahko rečem, da je bilo zanesljivo," je poletne priprave opisala najboljša slovenska smukačica.

"Pristop bo takšen, kot do zdaj, čisto nič ne bo drugače. Veliko tekem je do svetovnega prvenstva in vsaka je pomembna. Vrhunec sezone je vsekakor SP, lani smo tam imeli finale in ni šlo tako slabo. Od tega je sicer že kar nekaj časa, a mislim, da mi proga zelo ustreza, tako da se tudi tega že zelo veselim," je cilje nove sezone strnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku. Za konec lanske sezone je v Saalbachu zasedla drugo mesto.

"Mislim, da smo se ujeli zelo dobro. V njeni ekipi se počutim vrhunsko. Smo prava ekipa, mladi, zagnani in sezone se veselim," pa je uvodoma dejal njen novi trener Gorza. Tudi on se je dotaknil poletnih priprav: "Imeli smo vse, od vrhunskih pogojev, predvsem v prvem delu kampa, medtem ko v drugem ni bilo vse idealno. Ni bilo vse optimalno, a smo iz vsakega dne skušali izvleči maksimum. Vmes smo tudi solili, bilo je zelo toplo, skušali smo narediti vse, kar se je dalo. Zadnji teden je bil boljši, ni bilo več toliko ekip, bili smo skoraj sami."