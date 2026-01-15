Ilka Štuhec verjame, da se bliža popolnemu smučanju

Motiv, ki ga prinaša olimpijska sezona, je težko opisati z besedami - temu pritrjuje tudi Ilka Štuhec, športnica, ki pozna občutek, ko ti gre vse od rok, a tudi, kako težko se je pobrati z rezultatskega brezna. Ravno zaradi tega danes lažje oceni, v kolikšni meri se je približala formi, potrebni za doseganje vrhunskih rezultatov. "Pravzaprav kar fejst. Veš, kaj želiš. Veš tudi načeloma, kako do tega priti. Seveda, mentalni trening je ravno tako pomemben kot fizični, ampak predvsem to, da si sproščen, da verjameš v to, kar delaš. Konec koncev, da imaš ekipo, ki verjame v to, kaj se dela," nam je zaupala Štuhec.

Ilka Štuhec FOTO: AP

Stroka, ki uživa njeno polno zaupanje od prvega dne. "Mogoče bi lahko v narekovajih rekla, da sem jaz najbolj problematična, ko sem tečna, ker vem, kaj moram narediti. Vem, kako se to naredi. Vem, kako se to čuti, pa vseeno se pojavi neka napaka in pač enostavno ne pride rezultat takšen, kot bi si ga želela." In glavni trener, ki sodelovanje z dvakratno svetovno prvakinjo doživlja kot velik izziv, z veseljem išče načine, kako ohranjati začrtano smer, tudi kar zadeva veleslalomski zavoj. "Glede na to, da je v bistvu Ilka lansko sezono v bistvu mislila nehati smučati, smo ugotovili, da njena fizična pripravljenost ni na takšnem nivoju, da bi lahko sledila temu programu, ki je bil začrtan, tako da smo v bistvu podaljšali čas regeneracije in kondicijsko pripravo," je pojasnil trener Štuhčeve Denis Šteharnik.