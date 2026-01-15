Naslovnica
Zimski športi

Ilka Štuhec verjame, da se bliža popolnemu smučanju

Trbiž, 15. 01. 2026 20.32 pred 14 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Matic Flajšman
FOTOGALERIJA: Ilka Štuhec razkrila, da bo nadaljevala kariero

"Verjeti v to, kar delaš," je slogan, ki se ga v tej sezoni drži Ilka Štuhec, trenutno najbolje uvrščena Slovenka v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. V Val d'Iseru se je s četrtim mestom povsem približala zmagovalnemu odru. Za svoj najbolje odpeljani superveleslalom v zadnjih sedmih sezonah pa je bila nagrajena s sedmim mestom. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku verjame, da se s pomočjo ekipe bliža popolnemu smučanju.

Motiv, ki ga prinaša olimpijska sezona, je težko opisati z besedami - temu pritrjuje tudi Ilka Štuhec, športnica, ki pozna občutek, ko ti gre vse od rok, a tudi, kako težko se je pobrati z rezultatskega brezna.

Ravno zaradi tega danes lažje oceni, v kolikšni meri se je približala formi, potrebni za doseganje vrhunskih rezultatov. "Pravzaprav kar fejst. Veš, kaj želiš. Veš tudi načeloma, kako do tega priti. Seveda, mentalni trening je ravno tako pomemben kot fizični, ampak predvsem to, da si sproščen, da verjameš v to, kar delaš. Konec koncev, da imaš ekipo, ki verjame v to, kaj se dela," nam je zaupala Štuhec.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec
FOTO: AP

Stroka, ki uživa njeno polno zaupanje od prvega dne. "Mogoče bi lahko v narekovajih rekla, da sem jaz najbolj problematična, ko sem tečna, ker vem, kaj moram narediti. Vem, kako se to naredi. Vem, kako se to čuti, pa vseeno se pojavi neka napaka in pač enostavno ne pride rezultat takšen, kot bi si ga želela."

In glavni trener, ki sodelovanje z dvakratno svetovno prvakinjo doživlja kot velik izziv, z veseljem išče načine, kako ohranjati začrtano smer, tudi kar zadeva veleslalomski zavoj. "Glede na to, da je v bistvu Ilka lansko sezono v bistvu mislila nehati smučati, smo ugotovili, da njena fizična pripravljenost ni na takšnem nivoju, da bi lahko sledila temu programu, ki je bil začrtan, tako da smo v bistvu podaljšali čas regeneracije in kondicijsko pripravo," je pojasnil trener Štuhčeve Denis Šteharnik.

Preberi še Karavana alpskih smučark po 15 letih znova le nekaj kilometrov od Slovenije

Z nasveti pa ji pomaga tudi nekdanji smučar in pomočnik trenerja Boštjan Kline. "Ilka je v bistvu taka profesionalka in takšna šampionka, da se tudi zaveda, da potrebuje kritiko, da potrebuje napake zaradi tega, da se lahko izboljša. Seveda je treba poudariti tudi dobre stvari, tudi pozitivne stvari definitivno," je povedal Mariborčan.

In nastavki, na katerih lahko gradi optimizem, obstajajo. Četrto mesto na smuku in najboljši superveleslalom v zadnjih sedmih sezonah sta zagotovo nekaj, kar vliva optimizem, a tudi odpira vprašanje, kaj še manjka do popolnega zadovoljstva.

ilka štuhec smučanje

Karavana alpskih smučark po 15 letih znova le nekaj kilometrov od Slovenije

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FORTUDO1
15. 01. 2026 21.06
Potem se je pa zbudla!
Odgovori
0 0
ptuj.si
15. 01. 2026 21.00
🤣🤣🤣😂
Odgovori
0 0
HardKore
15. 01. 2026 20.59
Bo treba pokazat, dokazat.. pa bomo verjeli in bli veseli, vsaj jaz
Odgovori
+1
1 0
